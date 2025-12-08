Robinhood s'implante en Indonésie avec l'acquisition d'une société de courtage et d'un négociant en cryptomonnaies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Robinhood Markets HOOD.O va acquérir la société de courtage indonésienne Buana Capital Sekuritas et le négociant d'actifs numériques agréé Pedagang Aset Kripto, marquant l'entrée de la plateforme de transactions de détail dans l'un des principaux hubs de crypto-monnaies de l'Asie du Sud-Est, a déclaré la société dans un billet de blog dimanche.

L'Indonésie est l'un des premiers pays au monde à adopter les crypto-monnaies, grâce à une réglementation favorable et à une jeune population férue de technologie, ce qui en fait une cible de choix pour les entreprises américaines cherchant à se développer en Asie.

Le pays compte plus de 19 millions d'investisseurs sur le marché des capitaux et 17 millions de traders de crypto-monnaies, ce qui souligne son attrait pour les échanges d'actions et d'actifs numériques.

"L'Indonésie représente un marché à croissance rapide pour le trading, ce qui en fait un endroit passionnant pour poursuivre la mission de Robinhood de démocratiser la finance pour tous", a déclaré Patrick Chan, responsable de l'Asie chez Robinhood.

L'acquisition d'une société de courtage facilite l'entrée d'une entreprise sur de nouveaux marchés en l'aidant à répondre aux exigences réglementaires et à renforcer sa présence, tandis que l'achat d'un négociant d'actifs numériques agréé accélère l'accès aux produits cryptographiques.

Robinhood n'a pas divulgué les conditions financières de l'opération, qui devrait être conclue au cours du premier semestre 2026. Pieter Tanuri, propriétaire majoritaire des deux entreprises indonésiennes, restera conseiller stratégique de Robinhood, a indiqué l'entreprise.

La plateforme sans commission de Robinhood , basée sur une application, est largement reconnue pour avoir bouleversé le commerce de détail aux États-Unis en attirant une nouvelle génération d'investisseurs et en changeant la façon dont les Américains s'intéressent aux marchés boursiers.

L'accord marque une nouvelle étape pour la plateforme de transactions au détail, qui a acquis une plus grande reconnaissance du marché cette année après avoir rejoint l'indice de référence S&P 500 .SPX . La société a également annoncé son entrée sur les marchés prédictifs en mars.

Les actions de la société, qui est entrée en bourse à New York en 2021, ont gagné près de 268 % jusqu'à présent en 2025 - à la clôture du 4 décembre.