Robinhood rejoint le S&P 500, un moment décisif pour le secteur américain de la fintech

Robinhood Markets HOOD.O va remplacer l'opérateur de casinos Caesars Entertainment dans l'indice de référence S&P 500, marquant un moment charnière pour le secteur des technologies financières, la plateforme d'échanges entre particuliers rejoignant les rangs des entreprises américaines les plus influentes.

L'inclusion, annoncée par S&P Dow Jones Indices vendredi, devrait stimuler la demande pour les actions de Robinhood, car les fonds de suivi de l'indice ajustent leurs avoirs. Elle souligne également l'évolution de Robinhood, qui est passé d'un début de trading à l'ère de la pandémie à une entreprise exerçant une influence durable sur les marchés financiers américains.

Reconnue pour avoir révolutionné le commerce de détail en éliminant les commissions et en rendant l'investissement boursier accessible grâce à une application conviviale, la plateforme a attiré une nouvelle génération d'investisseurs et remodelé la manière dont les Américains ordinaires participent aux marchés financiers.

La plateforme de marketing AppLovin APP.O et la société de services de construction mécanique et électrique Emcor EME.N sont également appelées à rejoindre le S&P 500. Elles remplaceront respectivement la plateforme de transactions d'obligations MarketAxess MKTX.O et le fabricant d'onduleurs solaires Enphase Energy ENPH.O .

L'inclusion dans le S&P 500 stimule généralement le cours des actions d'une entreprise, car les fonds passifs et les fonds négociés en bourse qui suivent l'indice de référence sont obligés d'acheter des actions, ce qui crée une hausse de la demande.

Les analystes y voient également un signe de stabilité financière et de crédibilité du marché au sens large, ce qui suscite l'intérêt des investisseurs institutionnels.

Les changements entreront en vigueur avant l'ouverture des marchés le 22 septembre.

Les actions de Robinhood ont augmenté de 7,3 % dans les échanges prolongés. AppLovin a grimpé de 7 %, tandis qu'Emcor a gagné 2,2 %.

Les actions de Robinhood ont plus que doublé cette année, donnant à la société une capitalisation boursière d'environ 91,5 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

En mai, la bourse de cryptomonnaies Coinbase COIN.O est devenue la première société d'actifs numériques à rejoindre l'indice de référence S&P 500, conférant une nouvelle légitimité au secteur américain des technologies financières.