Nikkei 225
43 018,75
+1,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Robinhood rejoint le S&P 500, un moment décisif pour le secteur américain de la fintech
information fournie par Reuters 06/09/2025 à 00:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécrit tout au long de l'année)

Robinhood Markets HOOD.O va remplacer l'opérateur de casinos Caesars Entertainment dans l'indice de référence S&P 500, marquant un moment charnière pour le secteur des technologies financières, la plateforme d'échanges entre particuliers rejoignant les rangs des entreprises américaines les plus influentes.

L'inclusion, annoncée par S&P Dow Jones Indices vendredi, devrait stimuler la demande pour les actions de Robinhood, car les fonds de suivi de l'indice ajustent leurs avoirs. Elle souligne également l'évolution de Robinhood, qui est passé d'un début de trading à l'ère de la pandémie à une entreprise exerçant une influence durable sur les marchés financiers américains.

Reconnue pour avoir révolutionné le commerce de détail en éliminant les commissions et en rendant l'investissement boursier accessible grâce à une application conviviale, la plateforme a attiré une nouvelle génération d'investisseurs et remodelé la manière dont les Américains ordinaires participent aux marchés financiers.

La plateforme de marketing AppLovin APP.O et la société de services de construction mécanique et électrique Emcor EME.N sont également appelées à rejoindre le S&P 500. Elles remplaceront respectivement la plateforme de transactions d'obligations MarketAxess MKTX.O et le fabricant d'onduleurs solaires Enphase Energy ENPH.O .

L'inclusion dans le S&P 500 stimule généralement le cours des actions d'une entreprise, car les fonds passifs et les fonds négociés en bourse qui suivent l'indice de référence sont obligés d'acheter des actions, ce qui crée une hausse de la demande.

Les analystes y voient également un signe de stabilité financière et de crédibilité du marché au sens large, ce qui suscite l'intérêt des investisseurs institutionnels.

Les changements entreront en vigueur avant l'ouverture des marchés le 22 septembre.

Les actions de Robinhood ont augmenté de 7,3 % dans les échanges prolongés. AppLovin a grimpé de 7 %, tandis qu'Emcor a gagné 2,2 %.

Les actions de Robinhood ont plus que doublé cette année, donnant à la société une capitalisation boursière d'environ 91,5 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

En mai, la bourse de cryptomonnaies Coinbase COIN.O est devenue la première société d'actifs numériques à rejoindre l'indice de référence S&P 500, conférant une nouvelle légitimité au secteur américain des technologies financières.

Valeurs associées

APPLOVIN RG-A
490,2400 USD NASDAQ -1,95%
CAESR ENTMT
26,3400 USD NASDAQ +2,29%
COINBASE GLB RG-A
299,0700 USD NASDAQ -2,52%
EMCOR GROUP
624,560 USD NYSE -2,48%
ENPHASE ENERGY
39,6500 USD NASDAQ +8,57%
MARKETAXESS HOLD
187,5000 USD NASDAQ +4,09%
ROBINHOOD MARKETS
101,2500 USD NASDAQ -1,61%
S&P 500 INDEX
6 481,50 Pts CBOE -0,32%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

