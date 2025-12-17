Robinhood étend ses contrats d'événements sportifs alors que ses rivaux inondent le secteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Niket Nishant

Robinhood HOOD.O permettra à ses clients de parier sur les performances individuelles des joueurs de football professionnel dans le cadre d'un nouveau lot de contrats d'événements sportifs que la société de courtage en ligne a lancé mardi.

Alors que les utilisateurs peuvent déjà parier sur le résultat final d'un match, les derniers contrats leur permettent de cibler des aspects plus spécifiques tels que si un joueur marque un touchdown ou le nombre de yards qu'il lance ou qu'il court.

Cette initiative pourrait aider la société basée à Menlo Park, en Californie, à se distinguer sur un marché qui attire une vague de nouveaux entrants , mais elle intervient à un moment où certains régulateurs d'État souhaitent une surveillance plus stricte de l'industrie.

"Il y a une pléthore de concurrents. Mais comme nous sommes les premiers sur le marché, nous avons pu affiner notre produit", a déclaré Adam Hickerson, directeur principal des contrats à terme chez Robinhood.

Les détracteurs de ces contrats soutiennent qu'ils s'apparentent à des paris sportifs et qu'ils pourraient encourager les investisseurs particuliers à se livrer à des opérations plus spéculatives.

Les acteurs du secteur affirment toutefois que leurs contrats sont réglementés par la Commodity Futures Trading Commission, le régulateur fédéral qui supervise les produits dérivés, et qu'ils sont conformes à ses règles.

M. Hickerson a refusé de commenter les défis juridiques auxquels le secteur est confronté, mais il a ajouté que Robinhood respecterait toutes les réglementations de la CFTC.

La société a également introduit des "combinaisons prédéfinies" qui permettent aux clients de lier plusieurs paris d'un match en un seul contrat, qui ne paie que si chaque prédiction est correcte.

Les contrats événementiels ont pris de l'ampleur avant l'élection présidentielle américaine de l'année dernière. Si la prédiction d'un utilisateur s'avère correcte, ces contrats rapportent généralement 1 dollar chacun.

La valeur mensuelle des transactions sur les marchés de prédiction a grimpé à plus de 13 milliards de dollars, contre moins de 100 millions de dollars au début de 2024, selon un rapport de l'investisseur en cryptomonnaies Keyrock et de la société de données sur la blockchain Dune.