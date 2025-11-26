Robinhood et Susquehanna rachètent la bourse LedgerX pour promouvoir les marchés prédictifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une citation du directeur général, détails dans les paragraphes 5-6)

Robinhood Markets HOOD.O et Susquehanna International Group ont conclu mardi un accord pour reprendre un échange réglementé géré par Miami International Holdings MIAX.N , donnant aux entreprises un coup de pouce majeur dans leurs efforts pour établir une place forte sur les marchés de prédiction.

Les entreprises acquièrent une participation de 90 % dans LedgerX, qui faisait partie de l'échange de cryptomonnaies FTX, aujourd'hui disparu. La plateforme a commencé à fonctionner sous l'égide de MIAX après que la société mère, Miami International Holdings, a racheté LedgerX dans le cadre de la procédure de faillite de FTX en 2023 pour un montant de 50 millions de dollars. "Robinhood constate une forte demande de la part des clients pour les marchés prédictifs et nous sommes ravis de poursuivre sur cette lancée", a déclaré JB Mackenzie, vice-président et directeur général des marchés à terme et internationaux chez Robinhood.

Robinhood a déclaré qu'à la suite de la transaction, elle lancera une bourse de contrats à terme et de produits dérivés ainsi qu'une chambre de compensation, dans le cadre d'une coentreprise avec Susquehanna. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués, mais MIAX continuera à détenir une participation de 10 % dans LedgerX.

"Grâce à notre participation, la transaction annoncée aujourd'hui permettra à MIAX d'accéder rapidement aux marchés de la prédiction en pleine croissance", a déclaré Thomas Gallagher, président-directeur général de MIAX.

La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2026, et la bourse devrait commencer ses activités la même année.

Ces initiatives interviennent à un moment où le secteur des marchés de prédiction attire un intérêt général sans précédent aux États-Unis. Les marchés de prédiction ont reçu une impulsion majeure depuis qu'un tribunal fédéral américain a rejeté l'année dernière l'interdiction de la CFTC sur les paris électoraux. En novembre, InPlay Global , une nouvelle plateforme qui permet aux investisseurs de négocier des titres liés aux performances d'équipes sportives, a signé un partenariat avec l'opérateur boursier MEMX en vue du lancement de sa plateforme de transactions l'année prochaine. En octobre, Intercontinental Exchange ICE.N a investi jusqu'à 2 milliards de dollars dans le plus grand marché prédictif du monde, Polymarket , marquant ainsi l'expansion du propriétaire de la Bourse de New York dans les marchés axés sur les événements. Kalshi , un autre poids lourd du marché des prédictions, a été évalué à 11 milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds, selon un rapport de TechCrunch de la semaine dernière.

CME Group CME.O et CBOE CBOE.Z prévoient également d'entrer sur les marchés de prédiction.