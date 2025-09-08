 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Robinhood et AppLovin intègrent le S&P500
information fournie par AOF 08/09/2025 à 14:32

(AOF) - Le broker en ligne, Robinhood, et la spécialiste de l'adtech, AppLovin, sont attendus en forte hausse à Wall Street dans la perspective de leur inclusion dans l'indice S&P500. Ils intègreront l'indice américain le 22 septembre, à l'ouverture. Robinhood affiche une capitalisation de près de 90 milliards de dollars et, AppLovin, de plus de 165 milliards de dollars.

