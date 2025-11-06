Robinhood en baisse après avoir revu à la hausse ses prévisions de dépenses pour 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions de la société de courtage en ligne Robinhood HOOD.O chutent de 1,25 % à 140,70 $ avant le marché

** La société relève ses prévisions de dépenses d'exploitation ajustées et de rémunération à base d'actions pour 2025 à 2,28 milliards de dollars, contre une fourchette de 2,15 milliards de dollars à 2,25 milliards de dollars prévue précédemment

** L'augmentation a été motivée par des investissements dans de nouvelles activités telles que l'unité de marchés prédictifs de HOOD et sa branche de capital-risque

** La hausse du cours de l'action a également déclenché le déblocage d'attributions d'actions liées à la performance du directeur général, ce qui a entraîné une augmentation des coûts administratifs, selon Co

** Cependant, le bénéfice du troisième trimestre de 556 millions de dollars, ou 61 cents/shr, a battu les attentes des analystes de 53 cents/shr, selon les estimations compilées par LSEG

** Les revenus basés sur les transactions ont plus que doublé pour atteindre 730 millions de dollars; les revenus des crypto-monnaies ont augmenté de 300% en glissement annuel, les options ont augmenté de 50%, les actions ont augmenté de 132%

** Le mois d'octobre a démarré en force avec des volumes de transactions mensuels record, selon la société

** 18 analystes sur 26 évaluent l'action à "acheter" ou plus, sept l'évaluent à "conserver", un à "vendre"; PT médian à 155 $ - données compilées par LSEG

** L'action a progressé de 283,08 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture