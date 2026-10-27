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Robinhood chute de 5 % après des revenus inférieurs aux attentes
information fournie par Zonebourse 27/10/2026 à 22:04

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Robinhood recule de près de 5 % en post-marché malgré un nouveau record de revenus, les investisseurs semblant davantage préoccupés par le ralentissement de sa croissance que séduits par l'expansion de ses activités.

Le spécialiste américain du courtage en ligne, qui se diversifie désormais dans les services bancaires et les cartes de crédit, a enregistré une hausse de 12 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 1,42 MdUSD, légèrement sous les 1,44 MdUSD attendus et surtout loin des 32 % de croissance du trimestre précédent. Le BPA ajusté ressort à 0,60 dollar, contre 0,558 dollar anticipé, mais le bénéfice net comptable recule de 14 %, à 476 MUSD.

Cette décélération masque toutefois des dynamiques très contrastées entre les activités, puisque les revenus du trading d'options progressent de 31 %, à 399 MUSD, tandis que ceux des marchés prédictifs ont été multipliés par plus de six, à 173 MUSD, grâce notamment à la montée en puissance de Rothera, sa nouvelle plateforme d'échange. À l'inverse, les revenus des cryptomonnaies plongent de 55 % et ceux des intérêts reculent de 9 %.

La dynamique commerciale donne également une image nuancée de la situation. Robinhood compte désormais 28,7 millions de clients financés ( 7 %), 396 MdsUSD d'actifs ( 19 %) et 5,2 millions d'abonnés Gold ( 34 %), mais les utilisateurs actifs mensuels diminuent de 6 %, à 13 millions, tandis que la collecte nette ralentit de 28 % sur un trimestre, à 15,7 MdsUSD.

Cette diversification s'accompagne par ailleurs de nouveaux risques, notamment dans le crédit à la consommation, où les provisions pour pertes bondissent de 173 %, à 71 MUSD. Et malgré une légère réduction de ses prévisions annuelles, Robinhood pourrait voir ses dépenses ajustées augmenter de 15 à 26 % au quatrième trimestre, ce qui soulève des interrogations sur sa capacité à convertir l'expansion de ses nouveaux métiers en croissance durable des bénéfices.

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