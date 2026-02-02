 Aller au contenu principal
Robinhood chute alors que le Bitcoin frôle son plus bas niveau depuis 10 mois
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 21:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 février - ** Les actions de Robinhood HOOD.O sont en baisse de 10,7 % à 88,78 $ lundi, alors que le bitcoin BTC= , la plus grande crypto-monnaie au monde en termes de valeur de marché, a atteint son niveau le plus bas depuis le début d'avril

** Le titre HOOD est en passe de connaître sa cinquième séance consécutive de pertes et de clôturer à son plus bas niveau depuis la fin du mois de juin. Il est également en passe de connaître sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis novembre

** Le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies ont été mis sous pression par des flux en baisse, même si les actions se sont redressées ** Le Bitcoin est en baisse de plus de 10 % depuis le début de l'année, mais il est en hausse de 2,56 % à 78333,6913 $ sur la séance

** D'autres valeurs liées aux crypto-monnaies se négocient également à la baisse: Coinbase Global COIN.O est en baisse de 3,4%, Circle Internet CRCL.N en baisse de 7,4%, Strategy

MSTR.O en baisse de 5,6%. Riot Platforms RIOT.O en baisse de 0,8%

** HOOD est en baisse de 21,5 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 1,7 % pour l'indice composite NASDAQ

.IXIC

