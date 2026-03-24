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Robinhood augmente après avoir dévoilé un nouveau rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 22:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 mars - ** Les actions de la plateforme de commerce de détail Robinhood HOOD.O augmentent de 1,7 % à 70,23 $ après la clôture du marché, grâce à un nouveau programme de rachat d'actions ** HOOD déclare que le conseil d'administration a approuvé un nouveau programme de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars, selon un document déposé auprès de la SEC

** Ce programme remplace le programme précédent, comprend les montants qui restaient disponibles pour le rachat et représente plus de 1,1 milliard de dollars de capacité supplémentaire, indique la société

** La société prévoit de mener le nouveau programme pendant environ trois ans, à partir du premier trimestre 2026

** La société HOOD, basée à Menlo Park (Californie), a ~900,3 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 62,2 milliards de dollars

** L'action a clôturé en baisse de 4,7 % à 69,08 $ mardi, prolongeant la baisse depuis le début de l'année à ~39 % par rapport à la baisse de >6 % du Nasdaq .IXIC

** Sur les 26 analystes qui couvrent le titre, 22 le considèrent comme "achat fort" ou "achat", 3 comme "maintien" et 1 comme "vente"; PT médian de 121,50 $, selon les données de LSEG

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