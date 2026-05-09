Australie: première victoire électorale du parti d'extrême droite One Nation

Le candidat du parti One Nation, David Farley, s’adresse aux médias dans un bureau de vote lors de l’élection partielle de Farrer à Albury en Australie le 9 mai 2026 ( AFP / Hilary WARDAUGH )

Le parti d'extrême droite One Nation a remporté samedi sa première victoire électorale à la Chambre basse en Australie avec une large avance, en s'emparant d'un siège détenu par les partis conservateurs traditionnels depuis 1949.

Dirigé par Pauline Hanson, qui prône une forte réduction de l'immigration et mène campagne contre "l'islam radical", One Nation a remporté la circonscription de Farrer, une vaste région agricole et minière de l'Etat de New South Wales (sud-est).

Détenu par le Parti libéral d'Australie et le Parti national d'Australie depuis sa création il y a près de 80 ans, ce siège a échappé à ces formations de droite dans un contexte de hausse du coût de la vie, de crise du logement et d'inquiétudes autour de sujets clivants comme l'immigration.

Avec près de la moitié des voix dépouillées lors de cette élection partielle, le candidat de One Nation, David Farley, obtenait 42 % des suffrages, loin devant l'indépendante Michelle Milthorpe, qui a reconnu sa défaite.

"Nous sommes comme un tailleur de pierre avec un ciseau et un marteau, et nous gravons des lettres dans la démocratie australienne", a déclaré M. Farley à des partisans enthousiastes.

"Nous sommes en train de briser le plafond de verre", a-t-il ajouté, promettant de s'attaquer au coût de la vie et de lutter contre les efforts de l'Australie pour réduire les émissions de carbone.

Il s'agit de la première victoire du parti dans une circonscription de la puissante Chambre basse. One Nation y détenait déjà un siège, mais uniquement à la suite d'une défection du Parti national d'Australie.