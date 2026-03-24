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Robinhood annonce un rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 21:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme de trading Robinhood

HOOD.O a déclaré mardi avoir approuvé un nouveau programme de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars.

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