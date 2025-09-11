 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 839,00
+0,93%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Robertet voit son bénéfice net bondir de 13% au 1er semestre
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 18:25

(Zonebourse.com) - Robertet a publié un bénéfice net part du Groupe de 58,5 millions d'euros au premier semestre 2025, en hausse de 13,2% par rapport aux 51,7 millions d'euros enregistrés un an plus tôt. Le bénéfice net par action s'établit à 27,9 euros, contre 24,7 euros au premier semestre 2024, soit une progression de 13%.

Le chiffre d'affaires consolidé atteint 446,3 millions d'euros, en croissance de 7,7% en données publiées et de 9,2% en organique, porté notamment par les divisions Matières Premières (+14,4%) et Arômes (+10,7%).

L'EBITDA courant progresse de 12,7% pour atteindre 100,2 millions d'euros, représentant une marge de 22,5% du chiffre d'affaires, contre 21,4% un an plus tôt. Cette amélioration reflète un mix produit favorable, notamment grâce à la parfumerie fine, et ce malgré la hausse des coûts d'exploitation.

Evoquant 'une performance solide au premier semestre 2025', Jérôme Bruhat, directeur général, estime que la croissance soutenue en Europe et les avancées sur les nouveaux marchés sont 'très encourageantes, malgré les incertitudes à court terme liées aux droits de douane américains et aux fluctuations de change'.

Pour l'ensemble de l'exercice 2025, le Groupe confirme ses objectifs, visant une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 5% et 7%, ainsi qu'une amélioration de son EBITDA courant, en ligne avec ses ambitions à horizon 2030.

Valeurs associées

ROBERTET
805,0000 EUR Euronext Paris -2,42%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    Euronext entre au CAC 40, Teleperformance en sort
    information fournie par Reuters 11.09.2025 18:57 

    Euronext a annoncé jeudi l'intégration d'Euronext au CAC 40, indice phare de la Bourse de Paris, tandis que Teleperformance en est exclu. Euronext a annoncé également jeudi l'intégration d'Abivax et d'Exail Technologies à l'indice SBF 120, tandis que Esso et OVH ... Lire la suite

  • Un rayon de produits capillaires L'Oréal dans un grand magasin parisien. (Crédit: L. Grassin / )
    L'Oréal, plus forte baisse du CAC 40 à la clôture du jeudi 11 septembre 2025 -
    information fournie par AOF 11.09.2025 18:15 

    (AOF) - L'Oréal (- 1,11% à 383,85 euros) Le groupe de cosmétiques a livré une cinquième séance de suite en territoire négatif. Le titre progresse toutefois de près de 13% depuis le 1er janvier. AOF - EN SAVOIR PLUS Points clés - Leader mondial des cosmétiques, ... Lire la suite

  • Salon Hyvolution à Paris
    Vallourec remporte un contrat allant jusqu'à 1 milliard de dollars auprès de Petrobras
    information fournie par Reuters 11.09.2025 18:14 

    Vallourec a annoncé jeudi avoir remporté un contrat pouvant aller jusqu'à un milliard de dollars (855,87 millions d'euros) auprès du groupe public pétrolier brésilien Petrobras pour la fourniture de produits et services OCTG (Oil Country Tubular Goods) destinés ... Lire la suite

  • L'indice boursier allemand DAX est représenté à la bourse de Francfort
    L'Europe termine dans le vert, la BCE opte pour le statu quo
    information fournie par Reuters 11.09.2025 18:13 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi après que la Banque centrale européenne (BCE) a, sans surprise, laissé ses taux directeurs inchangés, estimant que l'économie du bloc restait en bonne santé. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,80% à ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank