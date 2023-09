ROBERTET : UNE CROISSANCE SOLIDE AU PREMIER SEMESTRE 2023

GRASSE, LE 21 SEPTEMBRE 2023

Comptes consolidés* (en milliers d'euros) 30 juin 2023 % du chiffre d'affaires 30 juin 2022 % du chiffre d'affaires 30 juin 2021 % du chiffre d'affaires Variation 2023 vs 2022 Chiffre d'Affaires 376 438 100% 358 865 100% 297 629 100% 4,9% EBITDA courant 73 576 19,6% 71 611 19,9% 61 298 20,6% 2,7% Résultat opérationnel courant 60 966 16,2% 59 386 16,5% 48 889 16,4% 2,7% Résultat Net Part du Groupe 39 935 10,6% 45 061 12,6% 38 070 12,8% -11,4%

* les comptes présentés ont fait l'objet de diligences d'examen limité par les commissaires aux comptes et leur rapport d'examen limité sera émis le 28/09/2023.

Le Conseil d'administration de Robertet s'est tenu à Grasse le 20 septembre 2023 sous la présidence de Monsieur Philippe Maubert.

Il a le plaisir d'accueillir deux nouvelles administratrices dont la nomination a été ratifiée par l'Assemblée Générale du 14 juin 2023, Isabelle de Crémoux et Lucie Maurel-Aubert, et remercie à nouveau chaleureusement Gilberte Lombard pour ses nombreuses années et son dévouement au Conseil d'administration de Robertet.

Le président Philippe Maubert déclare : « L'évolution du conseil d'administration s'inscrit dans l'évolution de la gouvernance de l'entreprise ».

Le conseil d'administration a approuvé les comptes semestriels de Robertet.

Le chiffre d'affaires net consolidé pour le premier semestre 2023 ressort à 376,4 millions d'euros, en hausse de +4,9% par rapport à 2022. Cette évolution est particulièrement positive comparée à un premier semestre 2022 qui avait connu une forte croissance de +20%.

La croissance organique du chiffre d'affaires hors effets de change ressort à +4,4% pour ce premier semestre et témoigne de la bonne santé de la société. Les effets de périmètre ne contribuent que marginalement à la croissance (+1.1%). Les effets de change sont légèrement négatifs (-0,6%) et expliquent l'écart par rapport à la performance du premier semestre de l'an dernier.

Par région, la performance est tirée par un bon début d'année en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, conjuguée à une stabilité de l'Europe et de l'Asie.

Le chiffre d'affaires par division :

La parfumerie est en forte accélération à +11,2%, très dynamique en Amérique du Nord et du Sud, notamment en parfumerie fine ;

Les arômes ont un démarrage solide à +6,2%, grâce à des lancements de nouveaux produits ;

Les matières premières sont en recul à -5,1%, en raison d'un ralentissement des ingrédients bio et de clients nord-américains toujours en fort déstockage, notamment en aromathérapie ;

Health & beauty fait un démarrage encourageant à +3,4% et renforce sa présence commerciale dans le marché prometteur de l'Asie.

L'EBITDA courant ressort à 73,6 millions d'euros, en évolution positive de +2,7% par rapport au premier semestre 2022 et représente 19,6% du chiffre d'affaires. Cette marge d'exploitation se maintient mais les frais d'énergie ont grevé la marge opérationnelle de ce premier semestre.

Le résultat net consolidé est de 39,9 millions d'euros, en recul de -11,4% par rapport au premier semestre 2022, en raison du coût de l'endettement financier et des effets de change.

Le directeur général Jérôme Bruhat commente : « Après une année 2022 exceptionnelle, le Groupe Robertet a réalisé une performance solide au premier semestre 2023 grâce au fort engagement de ses équipes et à son positionnement unique ».

Compte-tenu des ralentissements et déstockages observés dans de nombreuses régions, notre objectif de croissance de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2023 est d'environ +4% par rapport à 2022, tandis que la profitabilité en EBITDA devrait s'approcher du niveau de 2022.

Notre rapport financier semestriel sera disponible le 29 septembre sur notre site internet.

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

*L'EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements, provisions et reprises et excluant les autres charges opérationnelles, considérées comme non courantes.

Le tableau de passage de reconstitution de l'EBITDA Courant à partir du Résultat Opérationnel Courant est le suivant :

30 juin 2023 30 juin 2022 30 juin 2021 Résultat opérationnel courant 60 966 59 386 48 889 Dotations aux amortissements, provisions et reprises 12 318 12 155 12 360 Autres charges opérationnelles 292 70 49 *EBITDA courant 73 576 71 611 61 298

Les principaux indicateurs bilanciels sont les suivants :

En milliers d'euros 30 juin 2023 30 juin 2022 31 décembre 2022 Capitaux propres (Part du Groupe) 434 651 594 392 414 990 Trésorerie Nette -178 689 -3 093 -169 814 Actifs courants - Passifs courants 374 427 401 049 370 180

La légère diminution de la trésorerie par rapport à décembre 2022 s'explique par l'acquisition de Aroma Esencial effectuée sur les fonds propres du Groupe ainsi que par le versement des dividendes aux actionnaires. Les capitaux propres se redressent de plus de 20 millions d'euros sur ce semestre et sont à un niveau élevé.

Au 30 juin 2023, l'analyse de la variation du chiffre d'affaires, entre effet de périmètre, effet de change et croissance organique est la suivante :

En milliers d'euros 30 juin 2022 Effets de périmètre Effets de change Croissance organique Variation totale 30 juin 2023 Total Groupe 358 865 4 123 -2 389 15 839 17 573 376 438 Variation en % 1,1% -0,6% 4,4% 4,9%

En milliers d'euros 30 juin 2022 Variation totale 30 juin 2023 Matières Premières 94 627 -4 780 89 848 Variation en % -5,1% Parfumerie 127 739 14 247 141 987 Variation en % 11,2% Arômes 125 918 7 744 133 663 Variation en % 6,2% Health & Beauty 10 580 361 10 941 Variation en % 3,4%

Les membres du Conseil d'administration de Robertet SA et de ses comités sont les suivants :

Membres CA Robertet SA Statut Comité RSE Comité des Rémunérations Comité d'audit Philippe Maubert Président du CA Christophe Maubert Administrateur Vice-président Membre Catherine Canovas Administrateur Membre Alain Moynot Administrateur

Membre indépendant Président Isabelle de Cremoux Administrateur

Membre indépendant Membre Lucie Maurel-Aubert Administrateur

Membre indépendant Membre Membre Colette Robert Administrateur

Membre indépendant Présidente Présidente Maubert SA, représentée par Elie Vannier Administrateur

