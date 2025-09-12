Robertet : un premier semestre solide

(AOF) - Robertet a dévoilé au premier semestre un résultat net part du groupe en hausse de 13,2% sur un an pour atteindre 58,5 millions d'euros. L'Ebitda courant s'affiche à 100,2 millions d'euros (contre 96,7 millions d'euros de consensus) en progression de 12,7% sur un an. La marge d'Ebitda courant ressort à 22,5% contre 21,4%. Fin juillet, le groupe avait déjà publié son chiffre d'affaires, à 446,3 millions d'euros, en croissance organique de 9,2%.

Pour le deuxième semestre, le groupe anticipe "un impact accru des droits de douane américains" qui sera "partiellement compensé par des hausses de prix localement", précise Robertet. Le groupe s'attend également à "une normalisation de la croissance organique après un premier semestre solide, et un impact négatif lié à l'évolution du dollar US".

La société réitère son objectif de croissance organique (hors effets de change et de périmètre) pour 2025, avec une fourchette allant de 5% à 7% sur l'ensemble de l'exercice. Elle vise aussi une amélioration de l'Ebitda courant, portée par l'amélioration de la marge brute.

