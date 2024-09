ROBERTET : UN PREMIER SEMESTRE 2024 EN FORTE PROGRESSION

Progression du chiffre d'affaires de 10,1% et de 9,6% en organique

Amélioration de la marge d'EBITDA courant à 21,4% du chiffre d'affaires

Comptes consolidés*

(en milliers d'euros) 30 juin 2024 % du chiffre d'affaires 30 juin 2023 % du chiffre d'affaires 30 juin 2022 % du chiffre d'affaires Variation 2024 vs 2023 Chiffre d'Affaires 414 579 100% 376 438 100% 358 865 100% 10,1% EBITDA courant 88 919 21,4% 73 576 19,5% 71 611 20,0% 20,9% Résultat opérationnel courant 72 808 17,6% 60 966 16,2% 59 386 16,5% 19,4% Résultat Net Part du Groupe 51 688 12,5% 39 935 10,6% 45 061 12,6% 29,4% Résultat Net par action (en euros) 24,7 19,1 19,4

* les comptes présentés ont fait l'objet de diligences d'examen limité par les commissaires aux comptes et leur rapport d'examen limité sera émis le 20/09 /2024.

GRASSE, LE 11 SEPTEMBRE 2024.

Le conseil d'administration de Robertet, société patrimoniale et industrielle de parfums et d'arômes, leader mondial des matières premières naturelles, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Philippe Maubert. Le conseil d'administration a arrêté les comptes semestriels de Robertet.

Une conférence pour les analystes sera tenue vendredi 13 septembre à 9h00.

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires net consolidé pour le premier semestre 2024 ressort à 414,6 millions d'euros, en hausse de +10,1% par rapport à la même période de 2023.

La croissance organique du chiffre d'affaires hors effets de change et à périmètre comparable pour ce premier semestre ressort à +9,6% et s'explique principalement par le dynamisme des clients servis par Robertet, une reprise significative de notre division Matières Premières et un effet de restockage de certains clients. Cette croissance organique est portée par l'ensemble des régions.

Les effets de périmètre contribuent à la croissance (+2,7%), avec notamment l'intégration réussie de la société indienne Sonarome, acquise en décembre 2023. Les effets de change sont négatifs (-2,2%) et s'expliquent principalement par les effets de l'hyper-inflation en Argentine.

Les divisions historiques de Robertet participent à cette croissance au 1er semestre 2024 :

Les Matières Premières représentent 25% du chiffre d'affaires et sont en hausse de 14,4% portées par le restockage de nombreux clients mais aussi une légère reprise de l'aromathérapie et du bio.

représentent 25% du chiffre d'affaires et sont en hausse de 14,4% portées par le restockage de nombreux clients mais aussi une légère reprise de l'aromathérapie et du bio. La Parfumerie représente 38% du chiffre d'affaires et croît fortement de 12,1%, très dynamique dans toutes les régions grâce notamment à la parfumerie fine de haut de gamme mais aussi au succès de marques émergentes parmi les jeunes générations et leur expansion internationale.

représente 38% du chiffre d'affaires et croît fortement de 12,1%, très dynamique dans toutes les régions grâce notamment à la parfumerie fine de haut de gamme mais aussi au succès de marques émergentes parmi les jeunes générations et leur expansion internationale. Les Arômes représentent 34% du chiffre d'affaires et augmentent de 6,7%, ce qui reflète l'acquisition de nouveaux clients ainsi que la bonne performance de nos catégories clés comme les boissons, laitiers et produits de santé auprès de nos clients existants.

représentent 34% du chiffre d'affaires et augmentent de 6,7%, ce qui reflète l'acquisition de nouveaux clients ainsi que la bonne performance de nos catégories clés comme les boissons, laitiers et produits de santé auprès de nos clients existants. La division Health & Beauty qui représente 3% du chiffre d'affaires, en baisse de 2,5%, fait un démarrage perturbé par la production et est en cours de déploiement commercial international avec ses ingrédients actifs naturels de haute qualité.

Par région, la performance est tirée par un bon début d'année en Amérique du Nord, qui représente 37% du chiffre d'affaires du Groupe. Toutes les autres régions sont positives également, en Amérique du Sud, en Asie, au Moyen-Orient et en Europe.

Profitabilité

L'EBITDA courant ressort à 88,9 millions d'euros, en évolution positive de +20,9% par rapport au premier semestre 2023. Cela représente une marge d'EBITDA courant en hausse de 190 points de base à 21,4% par rapport au premier semestre 2023.

L'amélioration de la marge s'explique par des prix d'achat en légère baisse sur le semestre, aux bonnes performances dans les catégories à forte marge et un effet de levier positif sur les frais fixes.

Le résultat net consolidé est de 52,1 millions d'euros est en hausse de +29,7% par rapport au premier semestre 2023. Les coûts de l'endettement financier lié à l'opération OPAS et à l'acquisition de Sonarome sont compensés par les produits financiers de placement et des effets de change faibles sur ce semestre par rapport aux effets adverses rencontrés l'an dernier.

ESG

Le Groupe poursuit son engagement en développement durable, avec 55 filières d'approvisionnement de matières naturelles certifiées et un nouveau classement « platinum » octroyé en France par l'institut Ecovadis.

Perspectives

Après les bons résultats de ce premier semestre 2024, nous attendons une normalisation des dynamiques de restockage pour le second semestre ainsi qu'une demande moins soutenue sur certains de nos secteurs.

Nous observons également une tendance haussière du prix des matières premières sur ces dernières semaines et nous anticipons un retrait de la marge d'EBITDA courant au second semestre.

Notre objectif de croissance organique du chiffre d'affaires est de +7% pour l'ensemble de l'année 2024. Nous restons confiants quant à l'amélioration de la marge d'EBITDA courant sur l'ensemble de l'année 2024.

Le président du conseil d'administration Philippe Maubert déclare : « En tant que société patrimoniale et industrielle, Robertet croit à la force de son modèle et à son potentiel, basé sur l'expertise du naturel, l'indépendance et l'agilité ».

Le directeur général Jérôme Bruhat commente : « Le Groupe Robertet a bien démarré l'année dans l'ensemble des régions et a réalisé une performance remarquable au premier semestre 2024 grâce au fort engagement de ses équipes dans le monde entier et à son positionnement unique dans les catégories à forte valeur ajoutée ».

Le rapport financier semestriel sera disponible le 23 septembre 2024 sur notre site internet.

Une conférence pour les analystes sera tenue vendredi 13 septembre à 9h00.

Pour vous enregistrer au webcast, veuillez cliquer ici

Pour vous enregistrer à la conférence téléphonique, veuillez cliquer ici

Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : IR@robertet.com

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

Le tableau de passage de reconstitution de l'EBITDA courant à partir du Résultat Opérationnel Courant est le suivant :

30 juin 2024 30 juin 2023 30 juin 2022 Résultat opérationnel courant 72 808 60 966 59 386 Dotations aux amortissements, provisions et reprises 16 024 12 318 12 155 Autres charges opérationnelles 86 292 70 *EBITDA courant 88 919 73 576 71 611

*L'EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements, provisions et reprises et excluant les autres charges opérationnelles, considérées comme non courantes.

Les principaux indicateurs bilanciels sont les suivants :

En milliers d'euros 30 juin 2024 30 juin 2023 31 décembre 2023 Capitaux propres (Part du Groupe) 505 853 434 651 465 508 Trésorerie Nette - 138 915 -178 689 -153 039 Actifs courants - Passifs courants 435 333 374 427 406 153

Au 30 juin 2024, l'analyse de la variation du chiffre d'affaires, entre effet de périmètre, effet de change et croissance organique est la suivante:

En milliers d'euros 30 juin 2023 Effets de périmètre Effets de change Croissance organique Variation totale 30 juin 2024 Total Groupe 376 438 10 187 - 8 363 36 316 38 141 414 579 Variation en % 2,7% -2,2% 9,6% 10,1%

En milliers d'euros 30 juin 2023 Variation totale 30 juin 2024 Matières Premières 89 848 12 706 102 554 Variation en % 14,4% Parfumerie 141 987 16 931 158 918 Variation en % 12,1% Arômes 133 663 8 773 142 436 Variation en % 6,7% Health & Beauty 10 941 -270 10 671 Variation en % -2 ,5%

Les membres du Conseil d'administration de Robertet SA et de ses comités sont les suivants :

Membres CA Robertet SA Statut Comité RSE Comité des Rémunérations Comité d'audit Philippe Maubert Président du CA Christophe Maubert Administrateur Membre Catherine Canovas Administrateur Membre Isabelle de Crémoux Administrateur

Membre indépendant Président Lucie Maurel-Aubert Administrateur

Membre indépendant Membre Membre Colette Robert Administrateur

Membre indépendant Président Président Maubert SA, représentée par Elie Vannier Administrateur