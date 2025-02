Robertet: solide progression du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 13:40









(CercleFinance.com) - Robertet affiche un chiffre d'affaires 2024 en solide progression de 12% à 807 millions d'euros, et à taux de change et périmètre comparables, la croissance organique du groupe d'arômes et de parfums se monte à +10,3%.



La croissance organique est portée par toutes les régions : les nouveaux marchés comme l'Asie du Sud-Est, la Chine, l'Amérique Latine et le Moyen-Orient ont connu de fortes croissances, tandis que l'Europe et les Etats-Unis ont délivré une performance très solide.



Continuant de déployer sa stratégie de produits naturels à forte valeur ajoutée, sa conquête de nouveaux marchés internationaux et sa feuille de route de développement durable, il confirme anticiper en 2024 une progression de l'EBITDA plus élevée que celle du CA.





