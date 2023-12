ROBERTET : ROBERTET POURSUIT SA STRATEGIE D'INTERNATIONALISATION AVEC L'ACQUISITION DE SONAROME, PEPITE INDUSTRIELLE EN INDE

Acquisition d'un acteur familial qui partage la vision long terme de Robertet

Développement de l'activité arômes en Inde

Capacités industrielles additionnelles au service des clients en Asie

Renforcement de la présence en Afrique de l'Est

Grasse, le 1er décembre 2023 - Le Groupe Robertet, leader mondial des matières premières naturelles, annonce la signature d'un accord pour la prise de contrôle et l'acquisition progressive de Sonarome, acteur majeur des arômes en Inde. Avec cette opération, Robertet poursuit sa stratégie d'internationalisation et son développement dans les arômes à destination de l'alimentation et des boissons en renforçant son offre en Inde où il était déjà présent dans les parfums. Robertet étend également son empreinte géographique en Asie du Sud-Est et Afrique de l'Est, qui constituent des marchés prometteurs dans ces secteurs.

Sonarome, pépite industrielle des arômes en Inde

Sonarome, située à Bangalore, est dirigée par la famille Gulhati depuis sa création en 1979. Portée par des produits de haute qualité, l'entreprise compte plus de 100 collaborateurs et entretient des relations de longue date avec des leaders du secteur.

Sonarome dispose d'importantes capacités de production industrielles modernes et certifiées. L'entreprise est reconnue pour sa stratégie de R&D, ses aromaticiens et leur expertise créative ainsi que sa profonde connaissance des tendances locales.

Sonarome a atteint plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 et enregistre une croissance annuelle à deux chiffres depuis trois ans. Avant l'acquisition par le Groupe Robertet, Sonarome était détenue conjointement par la famille Gulhati et IFF. Afin d'assurer la continuité des activités, Robertet confiera à M. Nitesh Gulhati la direction de Sonarome.

Robertet, une présence accrue pour devenir un des acteurs majeurs du marché des arômes en Inde

Portée par de fortes tendances locales, un attrait historique et grandissant pour le naturel, l'Inde figure parmi les principaux marchés de consommation au monde et est aussi un des premiers producteurs d'ingrédients naturels.

Robertet est déjà établi à Mumbai depuis 20 ans. Le développement s'est fortement accéléré ces cinq dernières années avec l'intégration réussie de Goldfield Manufacturing Pvt Ltd, société indienne spécialisée en parfumerie.

Le succès de la stratégie d'acquisitions ciblées

L'acquisition stratégique de Sonarome marque la 6 ème opération de croissance externe de Robertet en 5 ans. La performance de Robertet démontre la pertinence de son modèle de développement, qui combine une solide croissance organique et des acquisitions ciblées de pépites locales.

Jérôme Bruhat, directeur général de Robertet déclare : « Nous sommes fiers d'accueillir Sonarome au sein du Groupe Robertet. Cette acquisition historique s'inscrit dans notre stratégie d'internationalisation et représente un jalon de notre développement en Inde et en Asie. Avec notre positionnement unique dans le naturel, de nouvelles capacités industrielles locales et une expertise renforcée dans les arômes, nous disposerons des atouts pour devenir un acteur majeur de ce marché spécifique. »

Nitesh Gulhati, président-directeur général de Sonarome commente : « Nous sommes ravis de joindre nos forces à celles de Robertet, un groupe familial qui nous ressemble. Notre culture partagée de l'excellence créative combinée à notre expertise du marché indien, nous confère un positionnement unique au service de nos clients fidèles. Je suis impatient d'accompagner Robertet dans son expansion en Inde. »

Arthur le Tourneur d'Ison, directeur de la croissance de Robertet ajoute :

« Je me réjouis de l'opportunité de renforcer notre présence en Inde aux côtés de la famille Gulhati et des équipes talentueuses de Sonarome. Ce rapprochement avec une entreprise familiale, qui partage les mêmes valeurs d'agilité, de haute qualité et de vision à long terme, s'inscrit dans l'esprit Robertet. »

A propos du Groupe Robertet

Robertet S.A. a été fondée en 1850 à Grasse et est le leader mondial des produits naturels. Basé en France et d'actionnariat majoritairement familial depuis sa création, le Groupe Robertet est toujours contrôlé par la famille Maubert et est la seule société de parfums, d'arômes et d'ingrédients entièrement intégrée sur l'ensemble du processus de création, depuis la source jusqu'au parfum ou à l'arôme final. Aujourd'hui, le Groupe Robertet est représenté dans plus de 50 pays, compte plus de 2 200 employés dans le monde et propose à ses clients une offre de plus de 1350 matières naturelles et de produits créés dans l'un de ses 14 centres de création mondiaux. Le Groupe Robertet a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires net global dépassant 700 Millions d'Euros.

www.robertet.com

A propos de Sonarome

Sonarome a été fondée dans la ville méridionale de Bangalore, en Inde, en 1979 par M. Trilok et Mme Ramandeep Gulhati et est spécialisée dans la fabrication d'arômes et de parfums. Pionnier dans la mise en œuvre des normes internationales, Sonarome s'est fait connaître pour sa qualité, sa fiabilité et son sens de l'innovation. Avec une large gamme de produits comprenant des émulsions, des arômes, des épices, des arômes encapsulés, des parfums et des colorants naturels, Sonarome continue d'étendre sa part de marché en Inde, en Afrique et au Moyen-Orient. Sonarome est reconnue pour ses produits salés, ses produits laitiers et ses produits nutraceutiques dans toute l'Inde et compte parmi ses clients de grandes marques. Sonarome est aujourd'hui dirigée par la deuxième génération de la famille Gulhati.

