ROBERTET : ROBERTET GROUPE : UN PREMIER SEMESTRE 2025 EN PROGRESSION DYNAMIQUE

Progression du chiffre d'affaires de 7,7% et de 9,2% en organique

Amélioration de la marge d'EBITDA courant à 22,5% du chiffre d'affaires

Grasse, le 11 septembre 2025 - Robertet, leader mondial des matières premières naturelles pour les parfums et les arômes, publie aujourd'hui ses résultats semestriels 2025. Le Conseil d'administration de Robertet s'est réuni le 10 septembre 2025 sous la présidence de Philippe Maubert et a arrêté les comptes semestriels.

Comptes consolidés du 1 er semestre 2025*

(en milliers d'euros) 30 juin 2025 % du chiffre d'affaires 30 juin 2024 % du chiffre d'affaires Variation 2025

vs 2024 Chiffre d'affaires 446 337 100% 414 579 100% +7,7% EBITDA courant 100 222 22,5% 88 919 21,4% +12,7% Résultat opérationnel courant 85 187 19,1% 72 808 17,6% +17,0% Résultat Net Part du Groupe 58 501 13,1% 51 688 12,5% +13,2% Résultat Net par action (en euros) 27,9 24,7

* les comptes présentés ont fait l'objet de diligences d'examen limité par les commissaires aux comptes et leur rapport d'examen limité sera émis le 17/09/2025

Croissance soutenue du chiffre d'affaires au 1 er semestre 2025

Le chiffre d'affaires net consolidé pour le premier semestre 2025 ressort à 446,3 millions d'euros, en hausse de +7,7% par rapport à la même période de 2024. La croissance organique du chiffre d'affaires hors effets de change et à périmètre comparable pour ce premier semestre ressort à +9,2% et s'explique principalement par le dynamisme de nos divisions Matières Premières et Arômes.

Cette croissance organique est portée par l'ensemble des régions. Les effets de périmètre contribuent légèrement à la croissance (+0,6%), avec notamment l'intégration réussie de la société américaine Phasex, acquise en novembre 2024. Les effets de change sont négatifs (-2,1%) et s'expliquent principalement par la forte baisse du dollar américain.

Toutes les divisions de Robertet participent à cette croissance au 1 er semestre 2025 :

Les Matières Premières représentent 26% du chiffre d'affaires et sont en hausse de 14,4%, portées par la dynamique en parfumerie fine et la demande européenne et asiatique

La Parfumerie représente 36% du chiffre d'affaires et enregistre une croissance de +0,5% dans un environnement aux dynamiques contrastées : une forte croissance en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Asie, une légère progression en Europe et un recul en Amérique du Nord dû à des effets de stock ponctuels chez un client majeur.

Les Arômes représentent 35% du chiffre d'affaires et augmentent de 10,7%, tirant parti d'une demande soutenue pour les produits naturels et de l'aboutissement de grands projets clients sur chaque continent.

La division Health & Beauty représente 3% du chiffre d'affaires et enregistre une croissance de +9,1%.

Par région, la performance est portée par un bon début d'année en Europe, en Amérique du Sud et en Asie. Des pays stratégiques comme la Chine, l'Indonésie, le Brésil ou le Mexique affichent une croissance soutenue.

Amélioration de la rentabilité

L'EBITDA courant du premier semestre 2025 ressort à 100,2 millions d'euros, en évolution positive de +12,7% par rapport au premier semestre 2024. Cela représente une marge d'EBITDA courant de 22,5% du chiffre d'affaires, en hausse par rapport au niveau de 21,4% du premier semestre 2024.

L'amélioration de la marge s'explique sur le semestre par un mix produit favorable, avec notamment une forte contribution de la parfumerie fine. Le résultat opérationnel progresse de +17% malgré les hausses des coûts d'exploitation (notamment liés à l'énergie, la maintenance et le transport), les investissements IT non récurrents, ainsi que l'augmentation des charges de personnel en lien avec la croissance du Groupe.

Le résultat net consolidé est de 58,5 millions d'euros et affiche une hausse de +13,2% par rapport au premier semestre 2024. Les coûts de l'endettement financier sont atténués par la baisse des taux d'intérêts.

ESG : un engagement durable renforcé et reconnu

Le Groupe Robertet poursuit son engagement en matière de développement durable, avec un nouveau record de 64 filières certifiées ou vérifiées d'approvisionnement de matières naturelles (contre 55 à la même période de l'exercice précédent) et une amélioration constante de ses évaluations par EcoVadis et Ethifinance. Robertet a obtenu en 2025 la médaille EcoVadis Platinum, qui le place parmi les 1 % des entreprises les mieux notées en matière de performance RSE. Le Groupe prévoit de soumettre d'ici la fin de l'année 2025 de nouveaux objectifs de réduction d'émissions à la Science-based Targets Initiative (SBTi).

Perspectives

Dans un environnement incertain, Robertet conjugue prudence et détermination.

Au second semestre 2025, le Groupe anticipe un impact accru des droits de douane américains, partiellement compensé par des hausses de prix localement, une normalisation de la croissance organique après un premier semestre solide, et un impact négatif lié à l'évolution du dollar US.

Robertet réaffirme ses objectifs avec une croissance organique du chiffre d'affaires (hors effet de change et de périmètre) comprise entre +5 % et +7 % pour l'ensemble de l'année 2025, en ligne avec les ambitions 2030 du Groupe, ainsi qu'une amélioration de l'EBITDA courant, portée par l'amélioration de la marge brute.

Philippe Maubert, Président du Conseil d'administration de Robertet, commente : « Dans un contexte incertain, Robertet reste fidèle à son modèle basé sur l'expertise du naturel, l'indépendance et l'agilité. Ce modèle solide et durable nous rend confiants pour le futur. Nous nous réjouissons également de l'arrivée récente de nouveaux administrateurs et nouveaux collaborateurs, pour accompagner notre développement ».

Jérôme Bruhat, Directeur général de Robertet, ajoute : « Le Groupe Robertet a bien démarré l'année et affiche une performance solide au premier semestre 2025. Notre croissance soutenue en Europe et nos avancées sur les nouveaux marchés du Groupe sont très encourageantes, malgré les incertitudes à court-terme liées aux droits de douane américains et aux fluctuations de change. Grâce à l'expertise et à l'engagement de nos équipes, nous répondons toujours mieux aux besoins de nos clients et renforçons notre présence dans le monde entier ».

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

L'EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements, provisions et reprises et excluant les autres charges opérationnelles, considérées comme non courantes.

Le tableau de passage de reconstitution de l'EBITDA Courant à partir du Résultat Opérationnel Courant est le suivant :

En milliers d'euros 30 juin 2025 30 juin 2024 30 juin 2023 Résultat opérationnel courant 85 187 72 808 60 966 Dotations aux amortissements, provisions et reprises 14 947 16 024 12 318 Autres charges opérationnelles 88 86 292 *EBITDA courant 100 222 88 919 73 576

*L'EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements, provisions et reprises et excluant les autres charges opérationnelles, considérées comme non courantes.

Les principaux indicateurs bilanciels sont les suivants :

En milliers d'euros 30 juin 2025 30 juin 2024 31 décembre 2024 Capitaux propres (Part du Groupe) 557 438 505 853 551 805 Trésorerie Nette (*) -121 108 - 138 915 - 97 689 Actifs courants – Passifs courants 421 822 435 333 419 630

(*) Trésorerie nette = trésorerie et équivalents de trésorerie + autres actifs financiers courants - dettes financières (dont passifs financiers IFRS16)

Au 30 juin 2025, l'analyse de la variation du chiffre d'affaires, entre effet de périmètre, effet de change et croissance organique est la suivante :

En milliers d'euros 30 juin 2024 Effets de périmètre Effets de change Croissance organique Variation totale 30 juin 2025 Total Groupe 414 579 2 164 -8 645 38 240 31 758 446 337 Variation en % +0,6% -2,1% +9,2% +7,7%

En milliers d'euros 30 juin 2024 Variation totale 30 juin 2025 Matières Premières 102 554 14 740 117 294 Variation en % +14,4% Parfumerie 158 918 823 159 741 Variation en % +0,5% Arômes 142 436 15 223 157 659 Variation en % +10,7% Health & Beauty 10 671 972 11 643 Variation en % +9,1%

