ROBERTET : ROBERTET GROUPE - IMPACT POTENTIEL DE LA PANDEMIE DE CORONAVIRUS COVID-19

Le Groupe applique strictement les directives gouvernementales dans ses pays d'implantation.

La priorité du Groupe est la santé de ses employés, par la mise en place de mesures nécessaires pour leur protection. Ainsi il a été privilégié la mise en place du travail à distance lorsque cela est possible tout en maintenant l'activité de production et en veillant au bien être de l'ensemble de ses collaborateurs. A ce jour, seuls les sites industriels indiens et sud- africains sont fermés.

Le Groupe Robertet atteste de sa solidarité et de sa participation à l'effort national, en produisant de la solution hydro-alcoolique à destination des établissements de santé locaux.

L'impact des perturbations reste à ce jour incertain. En effet, il dépendra à la fois de la durée de l'épisode viral et ses conséquences sur l'économie mondiale en général et des décisions des autorités politiques de chaque pays où est implanté le Groupe.

Les effets potentiels de cette pandémie, non chiffrables à ce jour, auront inévitablement un impact négatif sur la croissance du chiffre d'affaires de Robertet et sur sa marge opérationnelle.

Une mise en place d'une politique de réduction des coûts est d'ores et déjà établie, par des mesures de chômage partiel. D'autres mesures suivront en fonction de l'évolution de la pandémie.

Le Groupe reste confiant pour l'avenir dans sa capacité à poursuivre sa croissance, en capitalisant sur son savoir-faire et son faible endettement, une fois la pandémie de Covid19 stabilisée.