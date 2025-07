ROBERTET : ROBERTET GROUPE : CHIFFRE D'AFFAIRES EN HAUSSE DE +7,7 % AU 1ER SEMESTRE 2025

Grasse, le 25 juillet 2025 - Robertet, leader mondial des matières premières naturelles pour les parfums et les arômes, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires pour le 1 er semestre 2025, qui s'élève à 446,3 millions d'euros, en hausse de +7,7%, dont +7,1% à périmètre constant. A taux de change et périmètre comparable, la croissance organique de Robertet atteint +9,2%.

Comptes consolidés

(en milliers d'euros) CA

S1 2024 Croissance organique Effets

change Effets périmètre Variation totale CA

S1 2025* Chiffre d'affaires* 414 579 +9,2% -2,1% +0,6% +7,7% 446 337

*CA semestriel estimé et non audité

Au 1 er trimestre 2025, le chiffre d'affaires affichait une hausse de +5,5% par rapport au

1 er trimestre 2024. Cette croissance s'est accélérée au 2 ème trimestre, avec un chiffre d'affaires en hausse de +10,0% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

La bonne performance du 1 er semestre 2025 s'explique principalement par la forte croissance des divisions Arômes et Matières Premières, ainsi que par un démarrage d'année favorable en Europe, en Amérique Latine et en Asie, tandis que l'Amérique du Nord est stable.

Toutes les divisions de Robertet sont en croissance au cours du 1 er semestre 2025 :

Les Matières Premières représentent 26,3% du chiffre d'affaires et affichent une progression de +14,4 %, portée par la dynamique du marché de la parfumerie fine et la demande des clients européens et asiatiques.

La Parfumerie représente 35,8% du chiffre d'affaires et enregistre une croissance de +0,5%, soutenue par une légère progression en Europe et une forte croissance en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Asie. Cette dynamique est freinée par un ralentissement en Amérique du Nord dû à des effets de stock chez l'un des principaux clients.

La division Arômes représente 35,3% du chiffre d'affaires et progresse de +10,7%, tirant parti d'une demande soutenue pour le naturel de la part de clients de toutes tailles.

La division Health & Beauty, qui représente 2,6% du chiffre d'affaires, enregistre une hausse de +9,1%.

Cette solide performance du chiffre d'affaires au premier semestre soutient notre trajectoire vers une croissance organique 2025 en ligne avec nos objectifs 2030.

Le communiqué sur les résultats semestriels 2025 sera publié le 11 septembre 2025 à l'issue du Conseil d'Administration et fera l'objet d'une conférence pour les analystes. Le rapport financier semestriel sera disponible le 18 septembre 2025 sur notre site internet robertet.com .

A propos du Groupe Robertet

Robertet S.A. a été fondée en 1850 à Grasse et est le leader mondial des produits naturels. Basé en France et d'actionnariat principalement familial depuis sa création, le Groupe Robertet est contrôlé par la famille Maubert. Robertet est la seule société de parfums, d'arômes et d'ingrédients naturels entièrement intégrée sur l'ensemble du processus de création, depuis la source jusqu'au parfum ou à l'arôme final. Aujourd'hui, le Groupe Robertet est représenté dans plus de 50 pays, compte plus de 2500 employés dans le monde et propose à ses clients une offre de plus de 1600 matières naturelles et de produits sur-mesure créés dans l'un de ses 17 centres de création mondiaux. Le Groupe Robertet a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires net global dépassant 807 Millions d'Euros.

