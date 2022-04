ROBERTET : ROBERTET 2021 - FORTE PROGRESSION DES RESULTATS

Robertet SA

37 Avenue Sidi Brahim 06130 Grasse – France

Société anonyme au capital de 5 779 187 € Rcs Grasse B 415 750 660

ROBERTET 2021 – Forte Progression des résultats

Le 20 avril 2022

Comptes consolidés

(En milliers d'Euros) 2021 % 2020 % % évolution Chiffre d'affaires 606 085 538 318 +12.6% EBITDA courant 117 529 19,4% 96 470 17.9% +21.8% Résultat opérationnel courant 93 587 15,4% 70 995 13.2% +31,8% Résultat Net 71 828 11,8% 50 617 9.4% +41,9% Résultat Net par action (en euros) 31.02 21.89 +41,7%

Le conseil d'administration de Robertet s'est tenu à Grasse le 20 avril 2022 sous la présidence de Monsieur Philippe Maubert.

Les résultats de l'année 2021 ont été excellents.

Les performances ont été remarquables pour l'entité Robertet Grasse Maison Mère qui fédère la plus grande partie des ressources du Groupe et génère la plus grande part des résultats financiers de Robertet.

Les Etats Unis sont en bonne progression et demeurent un contributeur significatif aux résultats du Groupe.

Pour les autres filiales, la Chine, le Mexique, et l'Angleterre sont en nette progression.

Philippe MAUBERT a réitéré sa volonté d'être attentif à des dossiers de croissance externe incluant de réelles synergies.

Au 31 mars 2022, le chiffre d'affaires consolidé est en hausse de 22,2% qui serait de 12,9% à périmètre constant, la division Matières Premières est à +9,3%, la Parfumerie, toujours très dynamique, est en progression de 20%, et les Aromes de +16,8%. L'activité Health and Beauty est en forte croissance et poursuit son ambitieux plan de développement. Son chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2022 est en croissance de 23%.

Une croissance programmée pour la totalité de l'exercice 2022 pourrait être sur une fourchette de 8 à 10%, incluant une partie de croissance externe. Pour l'année 2022, nous devons néanmoins tenir compte du contexte international très instable et être prudents.

Une assemblée générale mixte sera convoquée pour le 14 juin 2022 à 11 heures.

Il sera proposé la distribution d'un dividende de 8,00 euros par titre de contre 5,60 euros l'année précédente.

Le rapport financier annuel sera disponible le 30 avril sur le site internet Robertet.

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES :

L'EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements, provisions et reprises et excluant les autres charges opérationnelles, considérées comme non courantes.

Le tableau de passage de reconstitution de l'EBITDA Courant à partir du Résultat Opérationnel Courant est le suivant :

2021 2020 Résultat opérationnel courant) 93 587 70 995 Dotations aux amortissements, provisions et reprises 23 675 25 441 Autres charges opérationnelles 267 34 EBITDA Courant 117 529 96 470

On constate une nette amélioration de cet indicateur qui représente 19,4% du chiffre d'affaires vs 17,9% à fin 12/2020, ceci essentiellement grâce à une belle amélioration de la marge brute et une relative maîtrise des frais fixes sur toutes les entités significatives et divisions du Groupe.

Cette tendance devrait en revanche s'infléchir sur l'année 2022 en raison de l'augmentation du coût des matières premières, de l'énergie et des transports.

Les principaux indicateurs bilanciels sont les suivants :

2021 2020 CAPITAUX PROPRES (part du Groupe) 545 734 476 256 TRESORERIE NETTE (*) 77 276 63 578 ACTIFS COURANTS – PASSIFS COURANTS 368 898 332 098

( *) Trésorerie nette = trésorerie et équivalents de trésorerie + autres actifs financiers courants - dettes financières (dont passifs financiers IFRS16)

Ces chiffres traduisent un niveau de trésorerie nette du Groupe sur l'année 2021 toujours très élevé, et ce malgré les acquisitions réalisées sur l'exercice, ainsi qu'un niveau toujours haut et croissant de ses fonds propres consolidés.

Au 31 mars 2022, à taux de change constant, le chiffre d'affaires consolidé est en forte augmentation de +18,4%, les ventes en USD représentant 42.4% du CA consolidé des trois premiers mois de l'exercice.

Les variations de périmètre par rapport au premier trimestre 2021 génère un chiffre d'affaires supplémentaire de 13 449 K euros, soit un impact de 9,3 points sur la hausse totale du CA à +22,2%.

