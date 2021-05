ROBERTET : RACHAT ECOM FOOD INDUSTRIES

Robertet SA

37 Avenue Sidi Brahim 06130 Grasse - France

Société anonyme au capital de 5 754 612 € Rcs Grasse B 415 750 660

Le 26 mai 2021

Robertet a le plaisir d'annoncer le rachat de la société Ecom Food Industries basée à Toronto, Canada. Ecom est une société leader nord-américaine spécialisée dans la fabrication d'arômes et de certains extraits naturels très spécifiques. Ecom s'adresse aux industries de l'agroalimentaire, de la santé, des nutraceutiques et des cosmétiques.

« Le portefeuille de clients et de produits d'Ecom complète parfaitement celui de Robertet et nous sommes enthousiastes à l'idée de combiner les forces des deux organisations pour mieux répondre aux besoins du consommateur. Notre ADN repose sur le traitement d'ingrédients naturels d'origine végétale et de produits à valeur ajoutée répondant aux attentes actuelles du marché. Ecom s'inscrit pleinement dans cette stratégie et nous sommes heureux de voir Ecom rejoindre la famille Robertet. »

Philippe Maubert,

Président Directeur Général, Robertet

« Ecom est enthousiaste à l'idée d'entamer le prochain chapitre de son histoire en faisant partie du groupe Robertet, dont l'histoire de plus de 170 ans dans cette industrie est l'un des piliers. La complémentarité de cette combinaison est évidente dans la nature familiale de nos entreprises. »

David Soknacki,

Fondateur d'Ecom Food Industries.

A propos de Robertet :

ROBERTET S.A. a été fondé en 1850 à Grasse et est le leader mondial des produits naturels. Robertet est la seule société de parfums, d'arômes et d'ingrédients entièrement intégrée à chaque étape du processus de création - de la source au parfum et à l'arôme final. Aujourd'hui, Robertet est représenté dans plus de 50 pays et compte environ 2 030 employés dans le monde.

Consultez le site web www.robertet.com pour plus de détails.

À propos d'Ecom Food Industries :

Ecom Food Industries a été créée en 1986 et s'est développée au fil des années dans le domaine de l'extraction botanique et de divers mélanges spécialisés. Des gammes de produits supplémentaires dans le domaine des antioxydants, des arômes naturels et de la santé et de la beauté complètent ces activités. Avec 35 employés, Ecom est basée à Toronto, au Canada.

Consultez le site www.ecomfoods.com pour plus de détails.

Conexus Capital Advisors (www.conexus-ca.com) a initié la transaction et a participé aux négociations.

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".

- SECURITY MASTER Key : yGudZ8VvkpnJx26ek8pobJNsZppmlWCZmmWempdwlZvJnJ1mmm9nZpeYZm9qmGtp

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information non réglementée :

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/69363-communique-de-presse-ecom-25.05.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com