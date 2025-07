Robertet: hausse de près de 8% du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 18:15









(CercleFinance.com) - Robertet affiche un chiffre d'affaires pour le premier semestre 2025 en hausse de 7,7% à 446,3 millions d'euros, dont 7,1% à périmètre constant. A taux de change et périmètre comparable, la croissance organique du groupe de parfums et arômes a atteint +9,2%.



La bonne performance du semestre s'explique principalement par la forte croissance des divisions arômes et matières premières, ainsi que par un démarrage d'année favorable en Europe, en Amérique Latine et en Asie, tandis que l'Amérique du Nord est stable.



'Cette solide performance du chiffre d'affaires au premier semestre soutient notre trajectoire vers une croissance organique 2025 en ligne avec nos objectifs 2030', affirme le groupe grassois de produits naturels.





