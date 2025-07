Robertet : fausse cassure des 786E, rebondit vers 844E information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 12:46









(CercleFinance.com) - Robertet valide une fausse cassure des 786E ('bear trap') le plancher des 9 avril et 22 juillet et rebondit vers 844E, renouant avec ses niveaux du 18 juin.

L'obstacle suivant se situerait vers 860E, résistance oblique moyen terme.





Valeurs associées ROBERTET 830,0000 EUR Euronext Paris +6,68%