ROBERTET : CAPITAL SOCIAL ET DROITS DE VOTE AU 30 NOVEMBRE 2025

Information relative au nombre de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article L.233-8 II du code de commerce
Article 222-12-5 du Règlement général de L'AMF
Place de cotation : Euronext Paris
Compartiment : A
Code Isin: FR0000039091
|date
|
Nombre total d'actions et CI
Composant le capital social
|
Nombre de droits de vote
théoriques
|30 NOVEMBRE 2025
|2 169 297
|3 029 218
|
Nombre d'actions privées de
droits de vote
|
Nombre de droits de vote
effectifs
|73 251
|2 955 697
Société déclarante
ROBERTET SA
37 Avenue Sidi-Brahim
06130 Grasse
04 93 40 33 66
https://www.robertet.com
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
https://www.actusnews.com/news/95343-capital-social-et-droits-de-vote-au-30-11-2025.pdf
