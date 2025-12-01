 Aller au contenu principal
ROBERTET : CAPITAL SOCIAL ET DROITS DE VOTE AU 30 NOVEMBRE 2025
information fournie par Actusnews 01/12/2025 à 18:00

Information relative au nombre de droits de vote et d'actions composant le capital social

Article L.233-8 II du code de commerce
Article 222-12-5 du Règlement général de L'AMF

Place de cotation : Euronext Paris

Compartiment : A

Code Isin: FR0000039091

date Nombre total d'actions et CI
Composant le capital social 		Nombre de droits de vote
théoriques
30 NOVEMBRE 2025 2 169 297 3 029 218

Nombre d'actions privées de
droits de vote 		Nombre de droits de vote
effectifs
73 251 2 955 697

Société déclarante

ROBERTET SA
37 Avenue Sidi-Brahim
06130 Grasse

04 93 40 33 66

https://www.robertet.com


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yGhuaMeZYm2Uyp6baMtpb5NmnJuSkmfIl5fKk5eeZMiVnHFmxZtiaZfLZnJmmGlp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95343-capital-social-et-droits-de-vote-au-30-11-2025.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Valeurs associées

ROBERTET
887,0000 EUR Euronext Paris +0,80%
© Actusnews.

