Robertet: bien orienté après son CA semestriel information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 10:15









(Zonebourse.com) - Robertet s'adjuge plus de 6% après son point d'activité de vendredi soir, d'où ressort un chiffre d'affaires pour le premier semestre 2025 en hausse de 7,7% à 446,3 millions d'euros (+9,2% en organique), dépassant d'environ 3% les attentes selon Oddo BHF.



Cette bonne performance s'explique principalement par la forte croissance des divisions arômes et matières premières, ainsi que par un démarrage d'année favorable en Europe, en Amérique Latine et en Asie, tandis que l'Amérique du Nord est stable.



'Cette solide performance du chiffre d'affaires au premier semestre soutient notre trajectoire vers une croissance organique 2025 en ligne avec nos objectifs 2030', affirme le groupe grassois de produits naturels pour arômes et parfums.



'Le second semestre 2024 crée une base de comparaison plutôt élevée (+14%), mais le pointage à fin juin suggère que le groupe est en avance sur notre projection (ou celle du consensus)', souligne Oddo BHF, qui rehausse donc légèrement ses propres estimations.





Valeurs associées ROBERTET 831,0000 EUR Euronext Paris +6,81%