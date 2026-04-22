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Robertet: bénéfice net FY25 progresse de 14,8% à 103,4 millions EUR
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 20:16

* Robertet a publié un résultat net attribuable de 103,4 millions EUR en 2025, en hausse de 14,8%. * Chiffre d’affaires à 843,9 millions EUR, en progression de 4,5%. * EBITDA a augmenté de 10,9% à 174,1 millions EUR, la marge s’élargissant de 120 points de base à 20,6%. * Le groupe met en avant un effet de change négatif de 28 millions EUR sur le chiffre d’affaires, tout en poursuivant ses investissements à 44 millions EUR. * Le conseil d’administration propose un dividende de 12 EUR par action, payable le 1er juillet 2026. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Robertet SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/B9D4AF08DA14F3B36AF384038C84C43D3C05AA2B

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