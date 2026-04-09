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Robertet améliore sa rentabilité en 2025
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 18:15

Le chiffre d'affaires publié de Robertet progresse de 4,5% sur un an en 2025 à 843,9 millions d'euros, soit 8% à taux de change constants et 7,6% en croissance organique (à taux de change et périmètre constants). Par région, la performance est notamment soutenue par une solide contribution de l'Europe, de l'Amérique du Sud et de l'Asie.

Sur l'exercice 2025, l'EBITDA atteint 174,1 MEUR, en hausse de 10,9%, dans un contexte de détente ponctuelle et marquée des coûts d'achat, mais aussi de dynamisme des catégories de produits à plus forte valeur ajoutée. Il représente ainsi 20,6% du chiffre d'affaires en 2025, en hausse de 120 points de base par rapport à 2024, tirée par des effets ponctuels favorables.

Le résultat net consolidé (part du groupe) s'élève à 103,4 MEUR en hausse de 14,8%, et représente 12,3% du chiffre d'affaires. Ce résultat profite de la hausse du résultat opérationnel et de la baisse relative de la charge de la dette, qui représente désormais 0,5 fois l'EBITDA.

Une assemblée générale sera convoquée le 3 juin 2026 à Grasse à 10 heures. Il sera proposé un dividende de 12 EUR par action, soit une hausse de 20% par rapport à l'année précédente, en raison des bons résultats en 2025.

En outre, Robertet indique qu'au premier trimestre 2026, le chiffre d'affaires progresse de 4,9% à taux de change et périmètre constants, mais recule de 0,7% en données publiées, sous l'effet de taux de change toujours défavorables.

Dans ce contexte, le fabricant de produits aromatiques aborde le début d'exercice avec prudence et vise une croissance annuelle à taux de change et périmètre constants d'environ 5% en 2026, sauf en cas de dégradation persistante de la conjoncture.

Robertet réaffirme par ailleurs son ambition d'atteindre, à horizon 2030, un chiffre d'affaires compris entre 1,1 et 1,2 MdEUR avec une marge d'EBITDA supérieure à 20%.



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