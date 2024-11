Robertet : acquisition dans l'extraction au CO2 en Amérique du Nord

AOF - EN SAVOIR PLUS

Avant d'ajouter : "En intégrant l'expertise de Phasex, nous consolidons notre position de leader dans les ingrédients naturels tout en développant des solutions plus durables et performantes pour nos clients. Cette opération renforce notre ancrage industriel en Amérique du Nord, l'un de nos principaux leviers pour atteindre notre objectif d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires global d'ici 2030."

Phasex concentre principalement sur trois segments de marché : les produits naturels, la biopharmaceutique et les polymères.

Le spécialiste des matières premières naturelles pour les parfums et les arômes renforce ses capacités et compétences de production en Amérique du Nord, qui représente l'un des marchés cibles de croissance du groupe. Robertet est établi depuis 1993 en Amérique du Nord où il a réalisé 264 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023, soit 35% de son chiffre d'affaires global.

(AOF) - Robertet a annoncé la signature d'un accord pour acquérir Phasex, entreprise américaine d’extraction au CO2 supercritique notamment pour les produits naturels. Phasex compte 30 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires annuel compris entre 5 et 12 millions d’euros au cours des cinq dernières années. La société ambitionne avec le soutien de Robertet de doubler ses revenus au cours des prochaines années. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été communiqués.

