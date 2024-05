Robeco voit sortir 9,3 milliards d’euros de ses fonds en 2023

En 2023, Robeco a accusé des rachats nets de 9,3 milliards d’euros, après avoir déjà vu sortir 3,1 milliards d’euros en 2022, selon le rapport annuel de la société de gestion néerlandaise. La décollecte a principalement concerné le segment wholesale.

Grâce à un effet marché positif de 18,8 milliards d’euros, ses encours ont augmenté de 9,5 milliards d’euros et atteint 180,6 milliards d’euros fin 2023. Cela reste inférieur aux 200,7 milliards d’euros enregistrés fin 2021.

Le bénéfice d’exploitation est ressorti à 576,5 millions d’euros, en retrait de 5?% par rapport à 2022, principalement en raison de la baisse des commissions liée à un recul des encours moyens en 2023. Les commissions ont reculé de 8,5 millions d’euros, suite à la vente de la plateforme de distribution retail en ligne de Robeco en 2023.

Les dépenses d’exploitation ont progressé de 3?% à 449,5 millions en 2023, dans une large mesure en raison de la hausse des salaires et des coûts informatiques. Cela s’explique aussi par des dépenses exceptionnelles liées à l’accélération de la transformation de l’organisation des ventes et du marketing. Robeco s’est dotée d’une nouvelle stratégie commerciale et d’une nouvelle structure dans ce domaine.

Dans son rapport de 187 pages, le gestionnaire annonce être en train de mettre au point une gamme de stratégies d’investissement quantitatives de nouvelle génération, différente de son offre quantitative actuelle, en s’appuyant sur de nouvelles technologie de pointe.

Par ailleurs, Robeco pense que les ETF deviendront le véhicule de choix pour les stratégies actives sur le long terme. Dans ce contexte, la société va utiliser les ETF comme une enveloppe supplémentaire pour ses stratégies d’investissement.

Laurence Marchal