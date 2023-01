Robeco veut s’attaquer à l’esclavage moderne

(NEWSManagers.com) - La Coupe du Monde de football au Qatar a braqué les projecteurs sur le sort des travailleurs migrants et la question plus vaste de l’esclavage moderne. C’est ce sujet dont l’équipe actionnariat actif de Robeco veut s’emparer pour son programme d’engagement 2023.

Le choix de ce thème s’inscrit dans la continuité du travail précédemment réalisé par Robeco pour augmenter les « salaires vitaux » dans les industries à bas salaires, où le piège de la pauvreté oblige les gens à travailler dans des conditions parfois dangereuses. Il fait également suite aux thèmes d’engagement visant à améliorer les conditions de travail dans le monde post-covid et à détecter les violations des droits humains dans les chaînes d’approvisionnement situées en zone de conflit.

Ce thème se concentrera sur les secteurs où le travail forcé est un sujet préoccupant, parmi lesquels la consommation de base, la consommation cyclique, les technologies et la santé, principalement dans la région Asie-Pacifique. Les entreprises avec lesquelles l’équipe entend dialoguer n’ont toutefois pas encore été sélectionnées.

« Dialoguer avec les entreprises investies pour les inciter à respecter les droits humains est non seulement une obligation claire pour les investisseurs, mais aussi une occasion d’identifier et d’atténuer les risques auxquels ces firmes seront peut-être confrontées à l’avenir », explique Yumi Fujita, spécialiste de l’engagement en charge de ce thème.

L’engagement de Robeco vise à améliorer la visibilité sur les chaînes d’approvisionnement et les pratiques de travail des entreprises, en intégrant des processus responsables en matière d’achats et de vérification diligente des droits humains. L’équipe compte également sur les entreprises pour qu’elles travaillent avec les fournisseurs et les parties prenantes à la mise en place d’actions correctives et de réparations, et qu’elles en assurent un suivi continu.

Robeco a également choisi deux autres thèmes : la transition juste et la transparence fiscale.