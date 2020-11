Robeco veut favoriser les enjeux de durabilité dans la banque privée

(NEWSManagers.com) - Robeco France a lancé en début d' année le " Cercle Robeco pour une banque privée durable " , une nouvelle initiative de place, a-t-elle annoncé. Ce projet est un appel " pour aller plus loin ensemble et davantage intégrer les enjeux de durabilité au sein de la banque privée " , explique un communiqué.

Le Cercle se veut " un lieu de réflexions et d' échanges, avec l' ambition d' inscrire cette dynamique dans le long terme et de fédérer le plus grand nombre pour contribuer aux débats de place " .

L' initiative a réuni Olfa Maalej (Banque Neuflize OBC, Groupe ABN AMR0), Gilles Dard (Credit Suisse Banque Privée), François Essertel (HSBC Banque Privée), Alain Massiera (Rothschild & Co), Nicolas Otton (BNP Paribas Banque Privée), Philippe-Jean Peron (Banque Transatlantique), Mathieu Vedrenne (Société Générale Private Banking) et leurs équipes; ainsi qu' Isabelle Guyot-Sionnest & Patrick Poivre, d' amGroup