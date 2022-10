Robeco Suisse fait entrer au comex sa directrice de la recherche d’investissement durable

(NEWSManagers.com) - Robeco Switzerland, la filiale suisse du gérant d’actifs néerlandais éponyme, vient d’annoncer la nomination de Rachel Whittaker, directrice de la recherche d’investissement durable, au sein du comité exécutif, à partir du 1er octobre. Basée à Zurich, elle rejoindra David Hrdina, président et business manager en Suisse et Sandra Cafazzo, directrice commerciale et du marketing dans cette région, qui font partie de ce comité. Cette nomination attend toujours le feu vert du régulateur financier suisse, la FINMA.

Rachel Whittaker occupe son poste actuel depuis 2021, après avoir déjà travaillé chez RobecoSAM entre 2015 et 2017 comme responsable de la recherche d’investissement durable. Entre temps, elle a été directrice de la recherche en investissement durable à la direction des investissements d'UBS Global Wealth Management. Auparavant, elle a occupé des postes sur l'investissement durable chez Vontobel Asset Management et l’activité du conseil de Mercer à Londres. Au début de sa carrière, elle a été analyste actions chez Merrill Lynch et Morgan Stanley.

Robeco gérait 178 milliards d’euros au 30 juin 2022.