Robeco s' attaque à la face cachée des jeux vidéo

(NEWSManagers.com) - Les jeux vidéo n' amusent pas tout le monde. Robeco a ainsi décidé de s' intéresser à cet univers dans le cadre de son engagement actionnarial en 2021.

Ce secteur a certes apporté de nombreux bienfaits durant les confinements, à des joueurs de plus en plus nombreux. Mais en tant qu' investisseur, la société de gestion néerlandaise a observé que cette industrie a des impacts sociaux et structurels qui affectent aussi bien les joueurs que les développeurs.

" Les problèmes vont de la violence gratuite aux représentations stéréotypées des minorités, en passant par une augmentation des abus de jeunes joueurs en ligne " , soulignent Carola van Lamoen et Peter van der Werf, de Robeco, deux spécialistes de l' engagement de Robeco, dans une note. " Ce secteur est également confronté à des problèmes de travail, certains développeurs étant par exemple obligés d' effectuer de longues heures supplémentaires ou de travailler en dehors des horaires habituels " , ajoutent-ils. " Nous demanderons aux dirigeants des entreprises de réfléchir à leurs attentes en matière de produit (par exemple aux excès de spécifications), à leur approche de la conception (qui pourrait être une approche tout ou rien) et au manque de personnel " , annonce Robeco, lors de la présentation de ses actions d'engagement pour cette année.

Les " lanternes rouges" en matière de transition climatique risqueront l'exclusion

Robeco a choisi d' autres thèmes d' engagement, plus classiques. L' un d' eux concerne la transition climatique. L' équipe actionnariat actif de la société de gestion mettra l' accent sur le dialogue avec les institutions qui financent les gros émetteurs de carbone. Un autre programme encouragera la mise en œuvre de mesures urgentes dans les entreprises qui sont très en retard en matière de décarbonation.

Outre son objectif de neutralité carbone, Robeco va mettre au point un programme d' engagement ciblant toutes les entreprises en portefeuille qui sont en retard dans la transition énergétique. Au bout de trois ans, celles qui n' atteignent pas les objectifs risqueront l' exclusion.

" Par le passé, nous avons dialogué avec un grand nombre d' entreprises sur la nécessité d' adopter des modèles économiques bas carbone, mais certaines ne font toujours pas assez de progrès en la matière " , note Peter van der Werf, responsable d' équipe chargé de l' engagement chez Robeco. " Pour ce programme, nous voulons donc passer à la vitesse supérieure et nous concentrer sur les " lanternes rouges" en matière de transition climatique, c' est-à-dire les entreprises qui ne peuvent plus bénéficier d' un petit coup de pouce et qui ont vraiment besoin d' une transformation fondamentale pour pouvoir passer à un modèle économique plus sobre en carbone. En effet, leurs business models actuels continuent de reposer sur les énergies fossiles, alors qu' il conviendrait de se concentrer sur la réalisation (ou du moins la planification) d' investissements concrets pour amorcer la transition énergétique " , poursuit-il.

Les travailleurs des secteurs " essentiels" sont plus exposés au risque d'infection

Deux autres programmes d' engagement concerneront les droits du travail, mis à mal par les fermetures d' entreprises durant la pandémie, ainsi que les violations

Robeco se concentrera plus particulièrement sur les risques liés aux pratiques de travail dans les secteurs de la distribution, la livraison de repas et l' hôtellerie.

" Dans ces activités de détail autorisées à rester ouvertes durant les confinements, les travailleurs ont été nettement plus exposés au risque d' infection, alors qu' ils sont mal rémunérés, qu' ils enchaînent les heures et que leurs conditions de travail sont précaires. Si la livraison de repas a permis à beaucoup de survivre, les travailleurs de ce secteur (la " gig economy " ) sont souvent privés de contrat de travail, de convention collective, de protection sociale et de régime de retraite. Dans l' hôtellerie, les travailleurs ont été durement touchés par les mesures de distanciation sociale, et nombre d' entre eux ont perdu leur emploi lorsque les hôtels et les restaurants ont reçu l' ordre de baisser le rideau, sans possibilité de rebondir " , observe Robeco.

Concernant les violations, Robeco va s' intéresser plus particulièrement à la chaîne d' approvisionnement. " Les violations de droits humains se produisent plus souvent dans les chaînes d' approvisionnement que dans l' entreprise elle-même, par exemple lorsqu' elle achète des minéraux dans des zones de conflit " , explique Peter van der Werf.

Les thèmes d' engagement annuels de Robeco sont choisis après consultation des équipes d' investissement et des clients sur les thèmes les plus importants pour eux. En 2020, les thèmes retenus incluaient la biodiversité et la sécurité minière.