Robeco renforce son équipe commerciale pour la France et Monaco

La société de gestion néerlandaise Robeco a recruté Antoine Halm en qualité de directeur des ventes senior pour la France et Monaco. Il renforce l'équipe commerciale parisienne de la firme dédiée à la clientèle institutionnelle et wholesale . Antoine Halm est rattaché à Karim Carmoun, président de Robeco France.

Antoine Halm évoluait en tant que directeur des ventes pour la clientèle institutionnelle au sein de Chahine Capital depuis 2019. De 2010 à 2019, il était responsable des stratégies alternatives chez Louis Capital Markets, où il développait des modèles systématiques pour les comptes propres de banques, hedge funds et sociétés de gestion. Il a également officié dans les équipes de ventes d’actions européennes au sein de Cantor Fitzgerald et ING Wholesale Banking entre 2004 et 2010 après avoir débuté sa carrière en 2003 au poste d’assistant gérant de hedge funds chez SGAM-AI.

L'Agefi