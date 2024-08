Robeco pointe une décote "historique" des valeurs européennes

Si "les prévisions de croissance du PIB de l'Europe pour les années à venir vont toutes dans le même sens" à savoir que "la croissance sera vraisemblablement inférieure à celle des États-Unis et des marchés émergents" Robeco souligne que "les marchés actions ne sont pas fortement corrélés à la croissance économique" "l'Europe, en particulier, présentant une corrélation très faible".

(AOF) - "Les planètes s'alignent pour les actions européennes", affirment deux gérants de portefeuille de Robeco, Oliver Girakhou et Carly Brewster. "De grandes entreprises de rayonnement mondial et jouissant d’une solide position concurrentielle sont boudées, ce qui crée une opportunité manifeste pour les investisseurs à long terme", précisent-ils, alors que "les marchés actions européens évoluent dans l’ombre des États-Unis, ce qui laisse les valorisations dans un état de langueur". Pour eux, "la décote historique des valorisations par rapport aux États-Unis crée une fenêtre d’opportunité".

