Robeco optimiste sur les conséquences de l'augmentation des dépenses en Alemagne

(AOF) - " L'Allemagne est sur le point d'opérer un changement de politique majeur, avec une augmentation substantielle des dépenses publiques à l'horizon ", annonce Robeco. Le gérant estime que l'augmentation prévue des dépenses d'infrastructure et de défense " sera un catalyseur de la croissance en Allemagne et en Europe ", conduisant à une amélioration de la performance des entreprises et soutenant les fondamentaux du marché européen du crédit. Cette augmentation des dépenses publiques devrait également se traduire par " une hausse significative de l'émission de dette publique allemande ".

" Une croissance économique plus forte et une émission de dette plus importante sont toutes deux susceptibles de conduire à des rendements structurellement plus élevés des bunds allemands ", prévient Robeco. Ce dernier relève que le rendement du Bund à 10 ans a bondi de 40 points de base et que la courbe des rendements " s'est pentifiée ", " reflétant les attentes du marché en matière de hausse des taux d'intérêt futurs ".

L'industrie manufacturière allemande, en difficulté ces deux dernières années, pourrait bénéficier de la nouvelle politique de dépenses de l'Europe, prévoit Robeco: " les secteurs cycliques auront tendance à surperformer les secteurs plus défensifs ".

L'augmentation de l'activité économique et l'accentuation de la courbe des rendements " amélioreront la rentabilité des banques en augmentant les marges d'intérêt nettes ". Le secteur bénéficiera " d'un plus grand nombre d'opportunités de prêts et d'une meilleure qualité des actifs à mesure que l'économie se renforcera ".

En revanche les émetteurs du secteur immobilier, et en particulier ceux qui ont bénéficié de taux bas, " pourraient connaître des difficultés si les rendements restent élevés " entraînant " une diminution des marges bénéficiaires et de la demande de biens immobiliers ".