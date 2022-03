Robeco nomme un nouveau directeur de la recherche Alternative Alpha

(NEWSManagers.com) - La société de gestion néerlandaise Robeco vient d’annoncer la nomination de Mike Chen au rang de directeur de la recherche Alternative Alpha. Au sein de ce poste nouvellement créé, il sera chargé de la recherche et du développement des perspectives innovantes d’alpha ainsi que les stratégies d’investissement nouvelle génération. Basé à New York et à Rotterdam, il sera rattaché à Weili Zhou, directeur de l’équipe de la recherche quantitative actions. Cette annonce fait suite à la nomination récente d’Harald Lohre comme directeur exécutif de la recherche quantitative actions.

Mike Chen arrive de PanAgora, où il était directeur des investissements durables. Il était également responsable pour la recherche de modélisation ainsi que du développement de la division d’actions et la gestion quotidienne des portefeuilles quantitatifs. Auparavant, il a travaillé comme gérant quantitatif au sein de l’équipe Scientific Active Equity chez BlackRock. Il a été responsable pour la gestion de portefeuille et de la recherche des perspectives alphas pour l’équipe entière. Il a commencé sa carrière chez Morgan Stanley à New York comme trader sur dérivés de taux d’intérêt.

Robeco comptait 201 milliards d’euros d’actifs sous gestion au 31 décembre 2021.