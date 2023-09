Robeco : Nick King (ex-Fidelity) nommé responsable des ETF

(AOF) - Robeco annonce la nomination de Nick King en tant que responsable des fonds indiciels cotés (ETF), à partir du mois d’octobre. Dans le cadre de sa stratégie 2021-2025, le gérant prévoit d’augmenter ses capacités d’investissement actuelles en créant une plate-forme ETF. Spécialisé dans le développement de produits ETF, Nick King était depuis 2015 responsable de cette classe d’actifs chez Fidelity International. Il s'agit pour Robeco de "compléter ses capacités existantes dans le cadre des fonds communs de placements et des mandats".

" Son expérience en matière de gestion indicielle et son engagement pour l'innovation correspondent parfaitement à la vision stratégique et l'approche axée sur la recherche de Robeco. Nous sommes convaincus que sous la direction de Nick, Robeco saura combiner son expertise et ses stratégies d'investissement pour créer une gamme complète d'ETF. " a déclaré Ivo Frielink, responsable des produits stratégiques et du développement commercial chez Robeco .