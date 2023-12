Robeco : Malick Badjie nommé responsable mondial des ventes et du marketing

(AOF) - Robeco annonce aujourd'hui que Malick Badjie a été nommé responsable mondial des ventes et du marketing et membre du comité exécutif de Robeco. A ce poste qu'il occupe à titre intérimaire, il sera responsable de la stratégie et de l'organisation commerciales de Robeco, des équipes commerciales dans 15 pays, des relations avec les consultants et du marketing mondial. Il succède à Alexander Preininger, en congé pour raisons personnelles et qui a décidé de quitter l'entreprise.

Malick Badjie a rejoint Robeco en 2017 et est désormais responsable des ventes institutionnelles en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique. Il a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la gestion d'actifs, tant en vente qu'en investissement. Auparavant, il était associé chez Silk Invest de 2003 à 2013, après avoir travaillé chez Blackrock, où il a occupé plusieurs postes de direction. Il est titulaire d'un MBA de la Business School de l'Université de Warwick.