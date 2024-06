Robeco : les préoccupations politiques liées aux élections en France représentent une opportunité

À ce stade, Robeco n'est pas préoccupé par la contagion de l'élection surprise en France, et souligne que la BCE a calmé les marchés obligataires avant l'élection italienne de 2022.

Il fait remarquer que la hausse de la prime de risque provoquée par les élections françaises surprises de Macron a focalisé les inquiétudes des investisseurs sur la viabilité de la dette et la cohésion de la zone euro.

" La reprise de l'activité manufacturière mondiale a entraîné une croissance positive du M2, avant même toute baisse des taux d'intérêt, et l'affaiblissement attendu de l'euro contribue à ce changement de point de vue ", poursuit Colin Graham.

Pour Colin Graham, responsable des stratégies multi-actifs, " les préoccupations politiques liées aux élections législatives anticipées en France, initiées par le président Macron, constituent une opportunité, alors que les euro-sceptiques dépoussièrent les arguments relatifs à la stabilité de la zone euro ". " Nous surveillerons la situation et veillerons à prendre en compte la volatilité ", ajoute-t-il.

(AOF) - Robeco juge que l'environnement est actuellement favorable aux actions, mais prévient que les valorisations dans certains segments, tels que les actions américaines, les titres "high yield" et le dollar américain, restent excessivement élevées. Le gestionnaire d'actifs clôturé sa sous-pondération de l'Europe hors Royaume-Uni en raison de ses valorisations bon marché et de la solide performance du secteur bancaire.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.