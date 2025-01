Robeco : lancement de deux nouvelles stratégies obligataires sur les marchés émergents

Pour gérer ces deux fonds et proposer une analyse pertinente, quel que soit l'environnement de marché, Robeco a élaboré un cadre interne propriétaire. Il permet aux équipes de déterminer la solvabilité des états et sa valeur relative, en y ajoutant des considérations de durabilité.

Les trois gérants, Diliana Deltcheva, Richard Briggs et Nicholas Sauer, ayant en moyenne 15 ans d'expérience sur la dette souveraine des marchés émergents, s'appuieront sur l'expertise complémentaire des autres équipes de Robeco, notamment au reste de l'équipe obligataire mais aussi les équipes dédiées à l'investissement durable et à l'investissement quantitatif.

(AOF) - Robeco annonce le lancement de deux stratégies de dette souveraine : Emerging Market Bonds, un fonds obligataire investit en devises fortes et Emerging Market Bonds Local Currency, en devises locales. Les deux fonds seront gérés par l'équipe "EMD", recrutée l'année dernière.

