Robeco lance un ETF small caps mondial basé sur le machine learning

(AOF) - Robeco étoffe sa gamme d'ETF actifs avec le lancement du NextGen Global Small Cap, une stratégie à gestion active fondée sur le machine learning. Le fonds vise à capter les opportunités offertes par l'univers mondial des petites capitalisations, caractérisé par une couverture analytique plus limitée et une moindre concentration que les indices de grandes valeurs.

S'appuyant sur sa plateforme propriétaire NextGen Quant Program, Robeco utilise des modèles d'intelligence artificielle pour identifier de manière dynamique les facteurs clés propres à chaque société. Les gérants conservent toutefois la supervision du modèle, notamment en période de marché atypique.

Souvent sous-pondérées dans les portefeuilles, les small caps sont présentées comme un vecteur de diversification et d'exposition à des entreprises en phase de croissance.