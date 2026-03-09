Robeco lance un ETF actif small cap basé sur l’IA

Robeco lance l’ETF (fonds coté) NextGen Global Small Cap, une stratégie à gestion active alimentée par le machine learning. Basé sur l’expériences de la société de gestion néerlandaise en investissement quantitatif et l’IA, cet ETF est exposé aux actions mondiales de petites capitalisations.

Le nouvel ETF actif de Robeco utilise le machine learning pour identifier les opportunités au sein de l’univers des petites capitalisations, en déterminant de manière dynamique les caractéristiques qui comptent pour chaque valeur prise individuellement. Les gérants de portefeuille du gestionnaire restent néanmoins responsables de la validation du maintien des hypothèses qui sous-tendent le modèle.

« Ce nouvel ETF actif se distingue par l’application d’un machine learning avancé à l’un des segments les moins efficients du marché. Avec des milliers de sociétés à petite capitalisation peu étudiées, l’univers offre un environnement idéal pour qu’une stratégie basée sur l’IA puisse apporter une réelle valeur ajoutée », décrit Mike Chen, responsable de NextGen Quant chez Robeco.

NextGen Global Small Cap est le dernier né de la gamme d’ETF actifs de Robeco issu de son programme propriétaire NextGen Quant Program, une plateforme de recherche conçue pour développer et tester des stratégies quantitatives novatrices.

« L’investissement dans les petites capitalisations vise à améliorer le potentiel de performance à long terme et à offrir des avantages en termes de diversification. L'équipe NextGen Quant a mis au point un processus unique alimenté par l’IA pour sélectionner des actions dans cet univers incroyablement vaste, tout en maintenant une gestion disciplinée du risque. Le fait de présenter la stratégie sous la forme d’un ETF la rend plus efficace et accessible aux clients », commente Nick Ring, responsable des ETF chez Robeco.

Depuis le lancement de sa gamme d’ETF actifs en 2024, Robeco a lancé 10 solutions d’investissement et dépasse désormais le milliard d’euros d’actifs sous gestion sur ces produits.

Laurence Marchal