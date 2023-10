(AOF) - Robeco lance ses premières parts de compensation carbone. En investissant dans ces parts, Robeco permet à ses clients de poursuivre leurs efforts de décarbonation conformément à l'Accord de Paris, et même de franchir une nouvelle étape. Les marchés du carbone sont des systèmes d’échange dans lesquels on achète et on vend des crédits carbone. Lorsque les clients choisissent les parts de compensation carbone, une partie de leur investissement est utilisée pour acheter des crédits carbone.

En ce qui concerne leurs émissions financées existantes (Scope 1 et Scope 22), Robeco leur offre un équivalent de crédits carbone, qu'ils peuvent utiliser pour contribuer à des projets durables, tels que la reforestation.

Robeco commence à proposer des parts de compensation carbone pour trois stratégies d'investissement axées sur le climat : RobecoSAM QI Global SDG & Climate Conservative Equities ; RobecoSAM Climate Global Credits ; RobecoSAM Net Zero 2050 Climate Equities.

Par le biais de ces parts de compensation carbone, les clients de Robeco peuvent contribuer à des projets qui luttent activement contre le réchauffement climatique, en plus de réduire les émissions de leur portefeuille d'investissement.

Ils participeront au financement de projets climatiques qui profitent aux communautés locales et contribuent à une croissance économique inclusive.