Robeco identifie un "alignement des planètes" sur les marchés émergents
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 16:48
Robeco annonce renforcer sa conviction sur les actifs émergents, jugés parmi ses classes d'actifs favorites, car susceptibles de générer le plus de performance au cours des prochaines années.
"Action et dette émergentes ont particulièrement bien performé l'an dernier et cela devrait continuer cette année", souligne ainsi Walid Aliane, responsable clientèle institutionnelle chez Robeco.
Jan de Bruijn, Client Portfolio Manager Actions Émergentes, abonde en ce sens, énumérant les divers facteurs qui ont porté la performance l'an dernier : dollar faible, bénéfices en hausse, valorisations attractives et positionnement des investisseurs encore sous-pondéré.
Pour les investisseurs, les points critiques identifiés par Robeco sont les suivants :
- Décote de valorisation injustifiée : malgré une croissance des bénéfices attendue supérieure à celle des marchés développés pour la troisième année consécutive, les actions émergentes affichent une décote de 35%.
- Solidité budgétaire : contrairement aux crises passées, les pays émergents présentent aujourd'hui des bilans financiers plus sains que ceux des pays du G7, avec des taux d'endettement sur Produit Intérieur Brut (PIB) nettement inférieurs.
- Domination technologique : Robeco rappelle qu'il n'y a "pas d'Intelligence Artificielle (IA) sans émergents", évoquant par exemple la mainmise de Taïwan et de la Corée du Sud sur la production mondiale de puces logiques et de mémoire à haute bande passante.
- Dette en monnaie locale : le compartiment de la dette émergente est jugé en période "Boucles d'or", bénéficiant d'un dollar affaibli et de banques centrales ayant anticipé le cycle de baisse des taux.
Jan de Bruijn estime ainsi que l'univers des émergents "n'est plus un pari bêta mais une histoire d'alpha". Il insiste toutefois sur l'hétérogénéité des performances entre pays, qui rend l'allocation géographique déterminante et favorise la gestion active.
Dans ce contexte, Robeco est notamment positionné sur le géant taïwanais des puces, TSMC, mais aussi sur SK Square (Corée), Samsung Electronics (Corée), Naspers (Afrique du Sud), Alibaba (Chine), Itau Unibanco (Brésil), Contemporary Amperex Technology (Chine), Hana Financial (Corée), Grupo Financiereo Banorte SAB (Mexique) ou encore Kia (Corée).
Enfin, Meena Santhosh, Client Portfolio Manager Dette Émergente, a présenté la dette émergente comme le "socle" du couple émergent pointant notamment les rendements attractifs, une volatilité plus faible que les actions et son rôle de diversification.
Elle met en avant une dynamique jugée favorable pour la dette en monnaie locale, soutenue non seulement par le dollar, mais aussi par le portage, des fondamentaux en amélioration (réserves de change, dette/PIB plus faible que dans les pays développés) et un cycle de désinflation ouvrant la voie à des baisses de taux dans plusieurs pays.
Robeco souligne enfin un univers d'investissement élargi et un positionnement institutionnel encore faible, malgré des flux entrants récents.
A lire aussi
-
La Bourse de Paris a clôturé en petite hausse mardi, à l'issue d'une séance sans catalyseur, l'indice parisien CAC 40 restant moins exposé que les indices américains au secteur technologique et aux craintes concernant les investissements massifs dans le secteur ... Lire la suite
-
Le groupe de cinéma et de télévision américain Warner Bros Discovery (WBD) a débuté mardi sept jours de discussions avec son concurrent et courtisan Paramount, mais continue de préparer son union avec le géant du streaming Netflix . "Netflix a accordé à WBD une ... Lire la suite
-
Des photographies récemment mises en vente sur internet par un collectionneur pourraient bien être un lot d'images inédites du massacre de résistants communistes à Kaisariani, près d'Athènes, l’une des pires atrocités commises en Grèce par l’Allemagne nazie. L'intérêt ... Lire la suite
-
Du stress pour commencer, une douce folie ensuite, puis une dose de suspense et enfin la délivrance: à Anterselva, les biathlètes français Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet et Eric Perrot ont écrit une page d'histoire avec l'or olympique ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer