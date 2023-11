Robeco étend l’accès à ses données sur l’investissement durable

Robeco, société de gestion basée à Rotterdam, souhaite partager au public ses données sur l’investissement durable, en élargissant son initiative SI Open Access. La plateforme a été lancée en 2022 et vise à partager les scores des entreprises en matière d’Objectifs de développement durable (ODD), ainsi que les scores des pays en matière de caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Ainsi, les scores ODD de Robeco sont élaborés en évaluant la matérialité de l’impact, soit la mesure dans laquelle les entreprises contribuent de manière positive ou négative aux Objectifs de développement durable. Pour les gérants spécialisés dans l’investissement durable, ces scores ODD peuvent être considérés comme complémentaires aux notations ESG pour évaluer les performances d’une entreprise en matière de durabilité.

Collaboration avec des universitaires

À l’origine lancée à l’intention de plus de 900 clients de Robeco et universitaires, l’initiative SI Open Access sera donc désormais disponible pour les entreprises et ONG. “ Grâce à notre collaboration avec des universitaires, nous visons en outre à faire avancer l'éducation et la recherche. En rendant notre initiative SI Open Access plus accessible, nous souhaitons être ouverts à davantage de perspectives et de feedbacks externes ”, déclare dans un communiqué Carola van Lamoen, responsable de l’investissement durable chez Robeco.

Au 30 juin?2023, Robeco gérait des encours de 181 milliards d’euros, dont 178 milliards étaient engagés dans l’intégration des critères ESG.

Maureen Songne