Robeco élargit sa gamme d'ETF actifs obligataires
information fournie par AOF 03/02/2026 à 16:22

(AOF) - Robeco a annoncé aujourd'hui l'élargissement de son offre d'ETF obligataires avec le lancement de deux nouvelles stratégies quantitatives gérées activement : Robeco Dynamic High Yield et Robeco 3D Enhanced Index Credits, toutes deux disponibles en versions mondiale et européenne. Ces nouveaux ETF actifs sont cotés sur Deutsche Börse Xetra, le London Stock Exchange, Borsa Italiana et SIX Swiss Exchange.

Ces lancements combinent le leadership de longue date de Robeco en matière d'investissement quantitatif et obligataire avec la transparence, la liquidité et l'attrait du format ETF.

La stratégie Robeco ETF Dynamic High Yield UCITS s'appuie sur un large éventail d'indicateurs de marché, incluant les spreads de crédit, la volatilité, les données macroéconomiques et le momentum, afin de construire une vision factuelle du risque sur le segment High Yield.

Fondée sur une approche quantitative multifactorielle, la stratégie Robeco ETF 3D Enhanced Index Credits vise à améliorer le couple rendement-risque d'une exposition au crédit corporate investment grade.

La stratégie repose sur trois piliers :

- rendement : recherche systématique d'une performance ajustée au risque supérieure en exploitant des primes de facteurs de crédit bien documentées (valeur, momentum, qualité et faible risque).

- risque : maintien d'un profil de crédit central avec un contrôle strict de l'erreur de suivi (tracking-error), des expositions factorielles diversifiées et une construction de portefeuille robuste.

- durabilité : intégration d'objectifs et de mesures de durabilité directement dans le processus, en les équilibrant avec les objectifs financiers plutôt que de les traiter comme un compromis.

  16:43

    Pourra t on passer par Boursorama pour intervenir sur ces ETF ?

