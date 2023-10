Robeco : Ana Claver nommée responsable Wholesale Europe

(AOF) - Ana Claver a été nommée au poste de responsable Wholesale Europe chez Robeco le 1er octobre dernier. Dans ce nouveau rôle, elle supervise les équipes wholesale, développe et exécute des plans stratégiques pour la division dédiée aux intermédiaires et à la clientèle privée en Europe, en conformité avec les objectifs globaux de Robeco. Auparavant, Ana Claver occupait le poste de Directrice générale, responsable de la division Robeco Iberia & US Offshore & LatAm chez Robeco.

A son arrivée chez Robeco en 2006, Ana Claver faisait partie de l'équipe de vente pour les marchés espagnol et chilien. Avant cela, elle a travaillé pour Morgan Stanley dans le domaine de la banque privée ou encore dans le secteur du conseil chez Venture Consulting, où elle a participé à des projets de développement commercial d'institutions financières espagnoles de premier plan.