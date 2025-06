Robeco accueille un ancien de CVC au sein de son conseil de surveillance

Robeco a annoncé le 28 mai la nomination d’Ivo Lurvink en tant que membre du conseil de surveillance, à compter du 1er juin 2025. Il succède à Radboud Vlaar, qui a quitté le conseil de surveillance à l’issue de son mandat.

Ivo Lurvink deviendra également membre du comité de nomination et de rémunération et du comité d’audit et de risque du conseil de surveillance. Cette nomination a été approuvée par l’Autorité néerlandaise des marchés financiers.

Ivo Lurvink a plus de 35 ans d’expérience à des postes de direction et dans le secteur bancaire. De 2015 à 2021, il a été associé et directeur du bureau d’Amsterdam de CVC Capital Partners, puis conseiller principal de l'équipe CVC Benelux jusqu’au début de 2023. Il a occupé divers postes d’administrateur non exécutif pendant son séjour chez CVC. Ivo Lurvink était responsable des investissements, des acquisitions et des désinvestissements du groupe ING. Avant de rejoindre le groupe ING en 2009, il a occupé plusieurs postes de direction chez Royal Philips Electronics, et a également travaillé chez Credit Suisse First Boston et Booz Allen Hamilton.

Ivo Lurvink siège au conseil d’administration de plusieurs organisations à but non lucratif, dont le Royal Concert Hall d’Amsterdam.